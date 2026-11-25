Tras salir campeón de la tabla Anual y luego de la Sudamericana, el xeneize enfrenta a la lepra mendocina por octavos de final del Clausura.

Después de una semana inolvidable, Boca vuelve a enfocarse en el campeonato local. Este miércoles, desde las 21 , recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, en un partido que había sido postergado por la participación del Xeneize en la final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un gran momento. Llega después de conquistar el título internacional ante Atlético Mineiro y de sumar dos consagraciones en la temporada, un impulso que alimenta la expectativa de sus hinchas.

Sin embargo, el calendario no le da demasiado margen para disfrutar: ahora deberá trasladar ese envión a los playoffs del torneo argentino.

La tremenda estadística de Arruabarrena que lo posiciona arriba de Bianchi y Gallardo.

En principio, la idea del entrenador era presentar una formación mixta, con algunos titulares y varios suplentes, para administrar las cargas después del desgaste físico y emocional de la final disputada en Barranquilla. Pero la postura del plantel modificó los planes: los habituales titulares le manifestaron al Vasco que quieren jugar y buscarán estar desde el arranque para avanzar a la próxima instancia.

De todas maneras, el cuerpo técnico evaluará hasta último momento el estado físico de cada futbolista. Las dos incógnitas principales están en el mediocampo y en la zona ofensiva. Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte pelean por un lugar, mientras que Tomás Aranda o Alan Velasco es la otra alternativa que debe resolver el entrenador.

Independiente Rivadavia quiere dar el golpe en La Bombonera

Del otro lado estará la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, que buscará dejar atrás la derrota en la Supercopa Argentina frente a Estudiantes y conseguir una clasificación de peso en condición de visitante.

El entrenador no podrá contar con José Florentín, expulsado en el clásico ante Gimnasia de Mendoza. Su reemplazante sería Gonzalo Ríos. Además, mantiene algunas dudas en la defensa y en el mediocampo, con Alejo Osella o Sheyko Studer en la zaga y Leonard Costa o Tomás Bottari en la mitad de la cancha.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Gimnasia de La Plata, que viene de eliminar a Newell's en un partido cargado de polémicas.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 21, en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro principal será Luis Lobo Medina.

Boca buscará aprovechar el impulso de sus consagraciones para seguir avanzando en el Clausura. La Lepra, en cambio, intentará arruinarle la fiesta y conseguir una clasificación que sería un golpe importante en La Bombonera.

La previa

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido