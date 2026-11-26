La confesión del abogado que defendió a Senegal en el TAS por la Copa Africana: "Marruecos habría ganado".

La polémica en torno al fallo del TAS , que le devolvió el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal , sigue dando de qué hablar. Uno de los grandes responsables de la victoria en los tribunales fue Juan de Dios Crespo , reconocido abogado del derecho deportivo internacional, quien contó parte del proceso legal y explicó la sentencia.

"Si Marruecos hubiera decidido que no quería continuar el partido, el árbitro habría podido darlo por finalizado y habría ganado Marruecos sin ningún problema...", aseguró el letrado español en charla con el diario AS. Ahí se apoyó la defensa de Senegal.

Además explicó: "Senegal se marchó y podía haber acabado con el árbitro dando por finalizado el encuentro y concediendo la victoria a Marruecos. Sin embargo, Marruecos quiso patear el penal y ganar el partido. El árbitro preguntó a Marruecos si quería reanudar el partido y, al responder afirmativamente, les pidió que llamaran a Senegal. Senegal volvió y, una vez que regresó al terreno de juego, el partido se reanudó. El árbitro no había pitado el final. Marruecos falló el penalti, Senegal marcó y el encuentro terminó".

De Dios Crespo aclaró que las reglas de la IFAB están por encima de las de la Copa Africana de Naciones -sobre las que se apoyaba Marruecos en el reclamo- en jerarquía. Y concluyó: "Ya no es una cuestión de derecho, sino de deporte. El partido se reanudó porque el penal se ejecuta con los dos equipos sobre el terreno de juego. Si Marruecos hubiera tomado otra decisión, el resultado habría sido diferente".

La última posibilidad que le queda a Marruecos

Ni bien se conoció el fallo del TAS, desde la federación de Marruecos confirmaron que volverán a apelar para tratar de torcer la historia. Sin embargo, Juan De Dios Crespo opinó que difícilmente puedan modificar el resultado: "El derecho suizo permite presentar un recurso, que no es una apelación, ante el Tribunal Federal. Es un procedimiento muy específico y con muy pocas posibilidades de prosperar".

El abogado español participó en cientos de casos antes el TAS y, en el pasado, también colaboró con la Selección Argentina. En 2017, la AFA lo contrató para representar a Lionel Messi en la apelación ante la FIFA, tras haber recibido cuatro partidos de sanción tras un encuentro de Eliminatorias ante Chile. Al final, a Leo lo indultaron.

Trabajó además con futbolistas como Leonardo Ponzio o Neymar, y fue parte del litigio entre la Selección Argentina y Brasil, luego del clásico suspendido en 2021 cuando apenas iban 5' de juego en San Pablo.