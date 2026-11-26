Tras las informaciones que indicaban que Racing Club de Avellaneda ofertaría por Gabriel Rojas y Carlos Alcaraz, ahora se dio a conocer un caso más concreto: Juan Musso . La Academia, corriendo desde atrás porque su 2026 fue pésimo y en 2027 no jugará copas internacionales, está intentando dar un golpe en el mercado de pases. Lo necesita Diego Milito para comenzar la segunda mitad de su gestión dando el salto de calidad prometido y que por el momento nunca llegó.

El presidente necesita un nombre que sirva de golpe de efecto para refundar su presidencia y el presente deportivo de Racing. En este contexto, y luego de charlas ininterrumpidas que se vienen dando desde hace meses, Diego Milito le hizo una importante oferta económica a al arquero de la Selección Argentina . Según informó el diario Olé, Racing le puso sobre la mesa un contrato bastante cercano al que tiene en Atlético de Madrid , donde es suplente de Jan Oblak , tiene un año y medio más de contrato y a fin de año buscará una salida. A partir de allí, sería el futbolista quien debería gestionar con la dirigencia del Colchonero.

Además, Olé informó que el propio arquero de 32 años la está analizando porque el ofrecimiento en general fue mejor de lo esperado. Por un lado está el proyecto deportivo que le propuso Milito: volver a Avellaneda ya como referente y capitán, armar un equipo competitivo con él como figura en el arco a largo plazo, como lo hicieron tantos jugadores de peso. Hoy, siempre en gran nivel cuando le tocó atajar en Madrid, es suplente en el equipo del Cholo Simeone y quiere volver a sentirse importante. Es por eso que no la rechazó desde un principio, pero pidió tiempo para tomar una decisión.

A priori, Racing corre de atrás por dos razones. La primera, deportiva, tiene que ver con la Selección. Musso maneja tres ofertas de Europa, también para ser titular, y esto lo posicionaría mejor ante Lionel Scaloni. Juan quiere pelear mano a mano con Gerónimo Rulli la suplencia de Dibu Martínez y, por qué no, en un futuro intentar ser titular si Emiliano (34 años) termina su ciclo antes que el ex Racing.

Otros detalles que alejarían su futuro de Racing

Por otro lado, hay cuestiones personales que también harían que Juan Musso prefiera quedarse en Europa, donde formó una familia y una mudanza complicaría mucho su día a día. "Si no es ahora, en menos de dos años podría volver al país para atajar en Racing", aseguró el diario Olé a partir de precisiones que llegaron desde el entorno del jugador.

En este contexto, el lado B de la historia la protagoniza Facundo Cambeses. El arquero, quien finaliza su vínculo a fines de 2027 y por ahora sin miras de renovación, es el principal objetivo de la dirigencia para hacer una venta en este mercado de pases. Principalmente porque el año próximo será el último de su contrato y llegado julio podría firma un precontrato para irse con el pase en su poder. Es un riesgo y un problema en puerta muy grande que la dirigencia quiere desactivar.

Esta historia parece que tendrá varios capítulos. Más allá de Juan Musso, la situación del actual capitán será otra para seguir muy de cerca durante las próximas semanas en Avellaneda.