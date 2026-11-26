La máxima categoría del automovilismo confirmó cuál será el futuro del joven piloto. Cómo quedarán ocupadas las butacas.

La escudería Haas vive un momento de cambios con la salida de Esteban Ocon , reemplazado por el brasileño Rafael Cámara, y la incertidumbre que reinaba por la situación de Oliver Bearman. Es que el piloto se mostró confundido tras el Gran Premio de Las Vegas debido a que no tenía definiciones sobre su continuidad en la escudería.

En las últimas horas, el equipo estadounidense confirmó su decisión en las redes sociales y se resolvió el futuro del joven piloto. A su vez, tras el anuncio hecho, se terminó de completar el total de las butacas para la Fórmula 1 en 2027.

En las últimas horas, se confirmó que el británico Bearman continuará pilotando el monoplaza de la escudería que representó el corriente año. "URGENTE: Ollie Bearman continuará con Haas en 2027", confirmó la cuenta oficial de la máxima categoría en las redes sociales.

BREAKING: Ollie Bearman will continue with Haas in 2027#F1 pic.twitter.com/G5EatQnLBL — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

En paralelo a ello, la escudería anunció la decisión con un video que protagonizó el director de la escudería, Ayao Komatsu: "¡La llamada ya se ha hecho Ollie ha renovado hasta 2027", dice el pie de video.

Cómo quedó la parrilla de Fórmula 1 para 2027

-McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Lando Norris y Oscar Piastri. -Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.

George Russell y Kimi Antonelli. -Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton. -Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Max Verstappen e Isack Hadjar. -Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Liam Lawson y Arvid Lindblad. -Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto .

Pierre Gasly y . -Williams: Alex Albon y Carlos Sainz.

Alex Albon y Carlos Sainz. -Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. -Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Fernando Alonso y Lance Stroll. -Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas. -Haas: Oliver Bearman y Rafael Câmara.

Con Franco Colapinto en alza, se corre la penúltima fecha de la Fórmula 1 en Qatar: horarios y TV

La Fórmula 1 entra en la recta final de la temporada 2026 y tendrá este fin de semana su penúltima cita en el Gran Premio de Qatar. Para Franco Colapinto, la carrera en el circuito de Lusail llega en un momento especial: viene de conseguir el sexto puesto en Las Vegas, uno de sus mejores resultados desde su llegada a la máxima categoría, y buscará sostener esa evolución en las últimas dos fechas del calendario.

El piloto argentino de Alpine sumó ocho puntos en Estados Unidos y cortó una racha de seis competencias sin unidades. Ahora tendrá un nuevo desafío en un trazado que conoce, aunque todavía no pudo sumar allí: en 2024 abandonó tras quedar involucrado en un choque en la primera vuelta y en 2025 terminó decimocuarto.

La actividad comenzará este viernes 27 de noviembre, con dos entrenamientos libres. El sábado se disputarán la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se correrá el domingo, sobre un total de 57 vueltas.

Los horarios del GP de Qatar de Fórmula 1

Toda la programación corresponde al horario de Argentina:

Viernes 27 de noviembre Práctica libre 1: 10.30. Práctica libre 2: 14.

Sábado 28 de noviembre Práctica libre 3: 11.30. Clasificación: 15.

Domingo 29 de noviembre Carrera: 13.



El presidente de la FIA dio a conocer la noticia más esperada por los fanáticos de la Fórmula 1.

Dónde ver el Gran Premio de Qatar en Argentina

Los fanáticos podrán seguir toda la actividad del fin de semana a través de Fox Sports, que tendrá la transmisión televisiva en Argentina. También estará disponible por Disney+ Premium, mediante la plataforma de ESPN. La cobertura incluirá los entrenamientos, la clasificación y la carrera.

Colapinto y una temporada que busca cerrar en alza

La actuación en Las Vegas renovó las expectativas alrededor del argentino. Después de varias fechas sin poder sumar, el sexto lugar le permitió recuperar terreno y llegar a Qatar con un resultado importante para Alpine.

Además, el Gran Premio tendrá otro atractivo para el futuro del equipo francés: la continuidad de Oliver Bearman en Haas dejó confirmada la grilla de pilotos para 2027. De acuerdo con la información difundida este jueves, Colapinto seguirá como compañero de Pierre Gasly en Alpine la próxima temporada.

El campeonato ya tiene a Kimi Antonelli, de Mercedes, consagrado como el campeón más joven de la historia, con 20 años. Detrás suyo, Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris completan los primeros puestos de la clasificación.

Además, Mercedes también festejó por anticipado: la escudería alemana se quedó con el Campeonato de Constructores, por lo que llegará a las últimas fechas con ambos títulos definidos y sin la presión de pelear por las coronas.

En ese contexto, Colapinto buscará aprovechar las dos fechas que restan para cerrar el año con buenas sensaciones. Qatar será la primera oportunidad y Abu Dhabi, el 6 de diciembre, marcará el final de la temporada 2026.