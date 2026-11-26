Las decisiones de Luis Lobo Medina y José Carreras en el triunfo del Xeneize ante Independiente Rivadavia reavivaron las discusiones en las redes sociales.

Cada vez que Boca queda involucrado en una jugada polémica, las redes sociales se convierten en un escenario de debate. Y después de lo ocurrido frente a Independiente Rivadavia , por los octavos de final del Torneo Clausura, la discusión volvió a instalarse con fuerza. Hinchas de distintos equipos expresaron su bronca por las decisiones arbitrales y apuntaron contra el criterio de Luis Lobo Medina y José Carreras , responsable del VAR.

El triunfo 2-0 del Xeneize en La Bombonera tuvo dos acciones que concentraron buena parte de los reclamos. La primera fue el penal que permitió abrir el marcador, luego de una revisión del VAR por una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área. La segunda, una fuerte infracción de Leandro Lozano sobre Matías Fernández que no fue sancionada con expulsión y ni siquiera motivó un llamado del videoarbitraje.

La combinación de ambas jugadas alimentó las publicaciones de usuarios identificados con otros clubes, que cuestionaron lo que consideran decisiones favorables al equipo de la Ribera.

Es un fútbol manchado. Es un fútbol sin sentido.Un fútbol donde lo manejan los dirigentes y los árbitros. Un fútbol donde no gana el mejor, gana el que mejor la chupa. https://t.co/3PnHPkkfrN — TREZEGUETISMO (@Trezeguetista7) November 26, 2026

Los comentarios y las imágenes de las acciones comenzaron a circular rápidamente y reavivaron una discusión que, en el fútbol argentino, suele aparecer cada vez que Boca protagoniza un partido con controversias arbitrales.

El penal y la jugada de Lozano que encendieron la polémica

La primera acción ocurrió antes de los 15 minutos del primer tiempo. Después de un centro de Sebastián Villa, la pelota impactó en el brazo de Bonifacio. En primera instancia, Lobo Medina dejó seguir, pero recibió el llamado de Carreras para revisar la jugada en el monitor. Tras observar las imágenes, sancionó penal y Leandro Paredes lo cambió por gol.

La decisión tuvo distintas interpretaciones, aunque los análisis arbitrales publicados después del encuentro coincidieron en que la mano era sancionable porque el defensor tenía el brazo separado del cuerpo y ampliaba el espacio que ocupaba. La revisión del VAR permitió corregir la decisión inicial del juez. A continuación, la opinión de un especialista.

Tras el remate de Sebastián Villa, el balón impactó en el codo de Bonifacio, de Independiente Rivadavia. El defensor tenía el brazo separado del cuerpo y, con un movimiento adicional, amplió el espacio que ocupaba e interceptó la trayectoria del balón. La posición del brazo no se justificaba por el movimiento corporal propio de la acción.El VAR recomendó la revisión en campo y Luis Lobo Medina, después de observar las imágenes, sancionó correctamente el penal. El punto de contacto confirmó que el balón dio en el codo. La posición del brazo y su movimiento adicional dieron el fundamento para sancionar la infracción. — Miguel Ángel Scime (@miguelscimeok) November 26, 2026

La otra incidencia llegó cerca del cierre de la primera parte. Lozano fue con la pierna en alto y golpeó a Matías Fernández en la zona del tobillo, en una acción que generó reclamos inmediatos de los futbolistas mendocinos. El lateral uruguayo recibió tarjeta amarilla, pero el VAR no convocó a Lobo Medina para revisar la posibilidad de una expulsión.

La polémica tomó todavía más fuerza en el complemento: Lozano continuó en cancha y participó en la jugada que terminó con el segundo gol de Boca, convertido por Miguel Merentiel. Para los hinchas de Independiente Rivadavia, esa continuidad fue uno de los principales motivos de enojo.

Las redes sociales, otra vez contra los arbitrajes

Las publicaciones de hinchas de distintos equipos reflejaron el malestar por las decisiones y volvieron a poner sobre la mesa una discusión recurrente: la percepción de que Boca recibe fallos favorables en momentos determinantes. Los usuarios compartieron videos, capturas y opiniones sobre las dos jugadas, con especial énfasis en la falta de Lozano y la intervención del VAR en el penal.

Increible como Boca juega con un reglamento aparte siempre.Una es penal y la otra supuestamente es casual. https://t.co/PQmiwyovWz — Bauti (@Bautiiiii72) November 26, 2026

La bronca no se limitó a los simpatizantes de la Lepra mendocina. También aparecieron comentarios de hinchas de otros clubes, que aprovecharon el episodio para cuestionar el arbitraje argentino y expresar su desconfianza sobre los criterios que se aplican en los partidos del Xeneize.

Y recuerden amigos. Los planchazos al tobillo son siempre tarjetas rojas menos cuando las hace un jugador de boca en la bombonera https://t.co/YYhIVOghFv — cris (@_crisenberg_) November 26, 2026

El debate, de todos modos, tuvo dos situaciones diferentes: por un lado, un penal que fue revisado y cuya sanción encontró respaldo en análisis arbitrales; por el otro, una posible expulsión que no fue revisada y que dejó una fuerte sensación de injusticia en el equipo visitante.

Boca ganó 2-0, avanzó a los cuartos de final y ahora enfrentará a Gimnasia La Plata. Pero, más allá del resultado, las decisiones de Lobo Medina y Carreras dejaron un tema instalado en las redes sociales. Una vez más, el arbitraje terminó ocupando buena parte de la conversación alrededor de Boca.