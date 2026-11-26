El extenista se postuló para las elecciones que se vienen y sufrió hostigamientos en las últimas horas.

La campaña electoral de Independiente quedó atravesada por un grave episodio de violencia. Gastón Gaudio , candidato a presidente del club y campeón de Roland Garros en 2004, recibió amenazas de muerte que también involucraron a sus hijos. El mensaje apareció en una bandera colocada sobre la avenida Mitre al 2000, en Avellaneda, y generó un fuerte rechazo en el mundo del Rojo.

El trapo blanco, escrito con letras rojas y negras y acompañado por el escudo de la institución, tenía una frase explícita: “Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos” . La bandera quedó a la vista de automovilistas y vecinos que circulaban por una de las principales arterias de la ciudad.

El hecho se conoció este miércoles, apenas dos días después del cierre del plazo para presentar las listas que competirán por la conducción del club. Hasta el momento, no trascendió quiénes fueron los responsables de colocar el mensaje ni se había confirmado la presentación de una denuncia policial o judicial.

La respuesta de Gastón Gaudio tras las amenazas

El extenista utilizó su cuenta de X para expresar su indignación y cuestionar los métodos utilizados durante la campaña electoral. “Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí”, escribió.

Luego, dejó en claro que no piensa abandonar su proyecto institucional pese a la intimidación: “En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”, agregó.

Gaudio anunció a fines de septiembre su intención de competir por la presidencia y encabeza la lista Gente de Independiente. Está acompañado por Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes y cuenta con el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la historia del club.

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

El respaldo de los otros candidatos

La amenaza también provocó una reacción inmediata de otros espacios que participarán de los comicios del próximo 13 de diciembre. Uno de los primeros en manifestarse fue Luciano Nakis, candidato por Lista Roja y actual prosecretario general de la AFA.

“Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así”, expresó el dirigente. Y agregó: “Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia”.

Por su parte, Enrique Sacco, postulante por el Movimiento Independiente Auténtico, también repudió el episodio. “Independiente es un club de familias y de valores. La violencia no tiene lugar entre nosotros”, manifestó. Además, sostuvo que puede haber diferencias sobre el futuro de la institución, pero que los candidatos no son enemigos.

Independiente es un club de familias y de valores. La violencia no tiene lugar entre nosotros. Hay límites que jamás se pueden cruzar y principios que están por encima de cualquier elección.Podemos tener distintas ideas sobre el futuro de Independiente, pero nos une el amor por el mismo club. Somos candidatos a presidente, acá no hay enemigos.Mi solidaridad y un abrazo enorme a Gastón Gaudio y su familia. — Enrique Sacco (@enriquesacco) November 26, 2026

Cuándo son las elecciones en Independiente

Los comicios se realizarán el domingo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Por primera vez en la historia de Independiente habrá cinco listas en competencia por la presidencia.

Además de Gaudio, Nakis y Sacco, participarán Daniel González, por Agrupación Independiente, y Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos. Una de las particularidades de esta elección será que el oficialismo no presentará una lista propia, lo que marcará el final del ciclo dirigencial iniciado en 2022 con Fabián Doman y continuado por Néstor Grindetti.

La contienda se desarrolla en un contexto de fuerte disputa política dentro de la institución, que arrastra años de dificultades económicas e inestabilidad dirigencial. En ese escenario, la amenaza contra Gaudio y su familia sumó un capítulo de extrema gravedad a una campaña que debería transitarse en el marco de la discusión de proyectos y propuestas para el futuro del club.

A menos de tres semanas de la votación, el mensaje que apareció en Avellaneda dejó una preocupación que excede a los candidatos: la violencia volvió a meterse en la vida política de Independiente.