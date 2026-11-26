La FIA multó a la escudería de Franco Colapinto por irregularidades en la presentación de sus informes financieros de 2025.

Alpine recibió una sanción económica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la previa al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 , penúltima fecha de la temporada 2026. La escudería en la que compite Franco Colapinto fue sancionada por una serie de imprecisiones detectadas en sus informes financieros correspondientes al ejercicio 2025.

La irregularidad fue calificada como una infracción de procedimiento . Según la revisión de la Administración del Límite Presupuestario, el equipo con sede en Enstone excluyó de manera incorrecta determinados gastos operativos y ajenos a la actividad competitiva, entre ellos costos de marketing, recursos humanos, bonificaciones de empleados y otros conceptos administrativos.

De todos modos, la FIA aclaró que Alpine no superó el límite presupuestario establecido para 2025 y que las inconsistencias detectadas no le permitieron obtener ninguna ventaja de rendimiento en pista. Por ese motivo, la sanción no estuvo relacionada con un exceso de gastos, sino con la manera en que fueron presentados y declarados algunos conceptos en la documentación anual.

El monto de la multa no fue informado oficialmente. Además de afrontar la sanción económica, Alpine deberá hacerse cargo de los gastos correspondientes al proceso de revisión llevado adelante por la Administración del Límite Presupuestario.

A través de un comunicado, el equipo reconoció las conclusiones del organismo y aceptó haber cometido involuntariamente una infracción de procedimiento. La escudería explicó que los errores estuvieron vinculados con la documentación de exclusiones y ajustes de determinados costos operativos.

También sostuvo que esos gastos no representaron una ventaja competitiva y reconoció la complejidad del reglamento financiero de la categoría, que continúa en evolución. En ese sentido, manifestó que identificó aspectos internos que deberá mejorar para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Williams también recibió una sanción de la FIA

El caso de Alpine no fue el único que se conoció en la antesala de la carrera en Qatar. Williams también llegó a un acuerdo con la FIA, aunque su situación fue diferente: la escudería superó el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 820.000 dólares y al 0,48% del máximo permitido.

El organismo consideró que el exceso fue menor e involuntario, y que estuvo relacionado con la interpretación de las normas financieras durante un proceso de reestructuración interna. Williams aceptó el acuerdo propuesto y recibió una multa económica, además de una reducción del 1,5% en las horas disponibles para realizar pruebas en el túnel de viento y simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) durante los próximos 12 meses.

De esta manera, las dos escuderías fueron sancionadas por irregularidades en sus presentaciones financieras, pero con diferencias importantes en la naturaleza de las infracciones y en las consecuencias deportivas.

Colapinto y Alpine, con la grilla de 2027 definida

La noticia se conoció en una semana importante para el futuro de la Fórmula 1. Haas confirmó la continuidad de Oliver Bearman para la temporada 2027, una decisión que terminó de completar la nómina de pilotos para el próximo campeonato.

Con ese anuncio, también quedó ratificada la continuidad de Franco Colapinto en Alpine, donde compartirá equipo con Pierre Gasly. El británico Bearman, por su parte, seguirá en Haas junto al brasileño Rafa Câmara.

Mientras tanto, Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Qatar, una fecha clave en el cierre de la temporada. La escudería francesa buscará dejar atrás el episodio administrativo y concentrarse en el rendimiento deportivo en Lusail, antes de la última cita del calendario en Abu Dhabi.