El Apache confirmó la presencia del mejor jugador argentino para su evento, que se realizará en La Bombonera.

La despedida de Carlos Tevez tendrá una presencia estelar: Lionel Messi jugará el partido homenaje que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera . La confirmación llegó este jueves a través de las redes sociales oficiales del evento, que anunció la participación del capitán de la Selección argentina.

De esta manera, el rosarino será uno de los grandes protagonistas de una jornada especial para el exdelantero de Boca, que volverá a pisar el césped del estadio Alberto J. Armando para cerrar simbólicamente su carrera como futbolista.

La presencia de Messi ya había sido anticipada por el propio Tevez a fines de octubre, durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand. En aquella charla, el Apache también confirmó que Juan Román Riquelme participará del encuentro. “Messi va a jugar y Riquelme también”, había asegurado.

El partido tendrá un formato especial: se enfrentarán Boca contra los amigos de Tevez, con dos equipos integrados por futbolistas que compartieron distintos momentos de su trayectoria. La idea es reunir a compañeros de la Selección argentina, de sus pasos por Europa y de su historia en el Xeneize.

Los invitados que estarán en la despedida de Tevez

Además de Messi y Riquelme, ya fueron mencionados varios nombres de peso. Entre los argentinos aparecen Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Martín Palermo, Sebastián Battaglia y Nicolás Burdisso.

También habrá figuras internacionales que compartieron equipo con Tevez durante su carrera. Entre ellas se encuentran los arqueros Gianluigi Buffon y Edwin van der Sar, el chileno Arturo Vidal, el francés Patrice Evra y el propio Rio Ferdinand.

Uno de los nombres que todavía genera expectativa es el de Cristiano Ronaldo. Tevez manifestó su intención de convocar al portugués, con quien compartió plantel en el Manchester United entre 2007 y 2009, aunque su presencia todavía no fue confirmada.

La despedida también podría contar con la participación de figuras del espectáculo y la música. Entre los artistas vinculados al evento aparecen La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

Una despedida con Messi y Riquelme

La presencia de Messi y Riquelme le agrega un atractivo especial a la despedida. El rosarino compartió con Tevez varios años en la Selección argentina, mientras que con el actual presidente de Boca protagonizó distintos cruces futbolísticos y también momentos de la historia del fútbol argentino.

El encuentro se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera y llevará como lema “De alcanzapelotas a leyenda”, una referencia al recorrido de Tevez desde sus primeros pasos en Boca hasta convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de su generación.

Con Messi confirmado y Riquelme también anunciado por el Apache, la expectativa pasa ahora por conocer la lista definitiva de participantes y saber si finalmente Cristiano Ronaldo se sumará a una despedida que promete reunir a varias de las grandes figuras que marcaron la carrera de Carlitos.

Tevez llevará a las figuras a Fuerte Apache

El Apache contó en Estudio Fútbol que el 18 de diciembre organizará un partido en su barrio con los futbolistas invitados y que al día siguiente les preparará una jornada bien argentina, con mate, vino y asado a la estaca. “Para que sepan de dónde salí, porque muchos no conocen Argentina”, explicó. Además, recordó que durante su carrera en el exterior lo llamaban Apache y no Carlitos ni Carlos: “Hacerles eso a mí me gusta mucho”.