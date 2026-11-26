Agentes de la Policía Civil de Río y Espírito Santo irrumpieron en el centro de entrenamiento y ejecutaron una orden de arresto preventivo. Ordenaron también la detención de otro jugador. Los motivos.

El entrenamiento de Vasco Da Gama vivió un momento particular este jueves por la mañana cuando agentes de la Policía Civil de Río de Janeiro y Espírito Santo se apersonaron en el CT Moacyr Barbosa, centro de entrenamiento del club, para arrestar a David Corrêa da Fonseca , de 31 años, jugador que disputó las semifinales contra Boca por Copa Sudamericana.

Según dio a conocer el prestigioso medio brasileño O Globo, los efectivos "ejecutaron una orden de arresto preventivo emitida por la Justicia de Espírito Santo. Además, el periódico mencionó que "alrededor de las 10:40 a. m., el jugador se dirigía al 14.º Delegacia de Policía (DP) , en Leblon". Cabe destacar que Leblon es un barrio de Rio de Janeiro.

La Policía irrumpió en el lugar y se llevó al jugador. Tal fue la sorpresa de lo ocurrido que el jugador salió del lugar con la ropa de entrenamiento y los botines puestos, mientras era rodeado por la policía.

Según reveló el medio, "la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del Juzgado Penal V de Serra, en Espírito Santo, ordenó también la detención preventiva de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho del Vila Nova".

Entre la información revelada y a la cual accedió el mencionado medio, el jugador de Vasco enfrentaba cargos por financiar narcotráfico y pertenecer a una organización criminal. A su vez, detallaron que la orden de arresto se debía a que existen sospechas de que tanto él, como también Hayner, ofrecieron dinero a testigos para que cambien sus declaraciones.

El fallo del juez estaría basado en mensajes que intercambiaron entre sí durante el mes julio, según una recuperación que hicieron desde el teléfono del detenido y dos declaraciones (uno de una víctima de intento de homicidio atribuido a dos acusados en el caso) que brindaron a la policía hace 20 días, precisamente el 6 de noviembre.

El testimonio de una de las víctimas

La víctima mencionada anteriormente declaró que, durante la hospitalización que atravesó, el jugador David le ofreció a su hermana la suma de $5.000 reales para que dejara de acusar a uno de los imputados.

La defensa del jugador hace hincapié en que, en una declaración anterior, la víctima había negado recibir dinero. Por otra parte, los abogados del jugador del Vila Nova sostienen que los mensajes intercambiados no generan riesgo actual para los testigos.

Por qué el juez revocó la decisión de no detener al delantero

Cabe recordar que a fines de agosto, "la policía registró el domicilio de David y el centro de entrenamiento del Vasco en el marco de la Operación A Tropa, que investiga a un grupo sospechoso de tráfico de drogas y armas", dijo O Globo.

Más tarde, el 21 de octubre, el juez había denegado la solicitud inicial para arrestar al delantero pero ordenó la entrega de su pasaporte. Este jueves, la misma jueza citó los mensajes entre ellos, sumado a nuevos testimonios, como claros motivos para reconsiderar la medida que había tomado.