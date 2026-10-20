Boca se plantó en el Maracaná y eliminó al Vasco Da Gama

El Xeneize jugó un gran partido y avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras dar vuelta la serie.

Boca venció 3-1 a Vasco Da Gama en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Sudamericana , que será el 21 de noviembre en Barranquilla, contra el ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El Xeneize hizo un gran primer tiempo y se adelantó por los goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Ángel Merentiel. En la segunda parte le descontaron y a dos minutos del final, Leandro Paredes , que ingresó once días después de un desgarro , puso el 3-1 final, que le dio la clasificación.

A los tres minutos del primer tiempo, Boca puso el 1-0 en el Maracaná: con un córner ejecutado por Blanco, Lautaro Di Lollo se elevó en el área y clavó un gran cabezazo.

LAUTARO DI LOLLO DE CABEZA pone el 1-0 de #Boca (1-1 global) ante Vasco Da Gama!



Otra asistencia de #Blanco.pic.twitter.com/K7DUFIZRRo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

A los seis minutos, Merentiel se inventó un increíble pase de taco para Flores, que definió forzado. De ese córner a favor del Xeneize, Vasco tuvo una contra clarísima, pero dos de sus futbolistas se molestaron y no pudieron empatar el encuentro.

MILTON DELGADO SALVADOR sofocando esa contra de Vasco Da Gama de cabeza.pic.twitter.com/nma7xFOjbM — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

A los 26, tras un tramo del partido con mucha lucha física pero menos fútbol, Vasco Da Gama tuvo una nueva chance para igualar el partido, con un cabezazo de Thiago Mendes que se fue desviado ante la mirada de Montero.

VASCO ESTUVO CERCA DEL EMPATE



Thiago Mendes ganó de cabeza en el área de Boca, pero la pelota se fue pegada al palo de Montero.



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A los 33 minutos, Boca encontró la ventaja que lo pone arriba en la serie: Villa tomó la pelota en mitad de cancha con el local mal armado y puso a Merentiel mano a mano con el arquero, que no pudo hacer nada ante la definición de la Bestia para el 2-0.

¡GOLAZO DE BOCA EN EL MARACANÁ!



Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama.



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A los 10 minutos del segundo tiempo se despejó la duda de toda la semana en el Xeneize: ingresó Leandro Paredes desde el banco de suplentes por Battaglia, que disputó sus segundo partido en diez meses. A pesar de sufrir un desgarro hace once días, el capitán, que se especuló hasta las últimas horas con su titularidad, entró a disputar más de media hora de partido.

¡ES EL MOMENTO DE LEANDRO PAREDES!



El capitán de Boca ingresó a los 56 minutos por Rodrigo Battaglia en el Maracaná.



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A los 20 de la segunda mitad, Vasco encontró el descuento y la igualdad de la serie: después de un despeje defectuoso en el área de Boca, el recientemente ingresado Puma Rodríguez la empalmó con una volea impresionante al palo derecho de Montero.

¡VASCO VUELVE A IGUALAR LA SERIE!



Tremendo remate del Puma Rodríguez para descontar en el partido y poner el 2-2 en el global entre Boca y Vasco da Gama.



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A dos minutos para el final de los noventa minutos, Leandro Paredes tomó una pelota en campo rival y sacó un derechazo fuertísimo, que a pesar de ser al medio del arco, complicó al arquero de Vasco y puso el 3-1 de Boca, que volvió a ponerse arriba en la serie.

¡¡IMPRESIONANTE PAREDES!! ¡¡A LO CAMPEÓN DEL MUNDO PARA LA VENTAJA DE BOCA ANTE VASCO DA GAMA EN BRASIL!!



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La chicana de Boca para el Vasco Da Gama

A minutos de la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana, la cuenta oficial del Xeneize publicó una foto del Vasco Arruabarrena con la frase: "Che, al final pasó el Vasco".

Che, al final pasó el Vasco pic.twitter.com/5iMswelsCH — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 21, 2026

La inocente chicana se da en el marco de una serie muy caliente, con muchas declaraciones de ambos lados e incluso una polémica con un futbolista del club brasilero subiendo una foto rompiendo el escudo de Boca tras el 1-0 en La Bombonera.