Tevez confirmó la fecha de su despedida con grandes figuras en La Bombonera

La despedida de Carlos Tevez ya tiene día confirmado. El ídolo de Boca Juniors anunció que el domingo 20 de diciembre volverá a pisar el césped de La Bombonera para cerrar simbólicamente su carrera como futbolista, cinco años después de haber anunciado su retiro profesional. El horario y los detalles de la venta de entradas todavía no fueron informados.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, fue el mensaje que acompañó el anuncio difundido en las redes sociales del evento, bajo el lema “Adiós Apache” y la frase “De alcanzapelotas a leyenda” .

La expectativa no se limita a los hinchas xeneizes. Por la extensa trayectoria internacional del exdelantero, la intención es reunir a una constelación de estrellas con las que compartió vestuario durante su paso por los principales clubes de Europa y la Selección argentina.

El sueño de juntar a Messi y Cristiano Ronaldo

Entre los nombres que aparecen en el radar de la organización sobresalen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tevez compartió equipo con el portugués durante su etapa en el Manchester United, mientras que coincidió con el capitán argentino en la Selección. La posibilidad de verlos juntos en La Bombonera alimenta la expectativa por un encuentro que podría convertirse en uno de los homenajes más convocantes del fútbol argentino.

También se mencionan figuras como Wayne Rooney, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Paul Scholes, Ángel Di María y Sergio Agüero, además de otros excompañeros del Apache. Sin embargo, por el momento, esos nombres forman parte de las posibilidades y no constituyen una nómina oficial de participantes.

La idea es organizar dos equipos: uno integrado por amigos del fútbol y del barrio de Tevez, y otro con futbolistas que compartieron distintas etapas de su carrera profesional. Según trascendió, el evento podría reunir alrededor de 60 figuras, aunque la organización todavía debe confirmar quiénes estarán presentes.

Una carrera que dejó huella en Europa y en Boca

Tevez construyó una trayectoria destacada en clubes como Boca, Manchester United, Manchester City y Juventus, además de sus pasos por Corinthians y otros equipos. En el Xeneize disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003.

En Inglaterra ganó la Champions League con Manchester United y conquistó títulos de liga con los dos equipos de Manchester. En Juventus también dejó su marca y llegó a la final de la Champions League en 2015.

Ahora, con la fecha confirmada, el Apache prepara el reencuentro con los hinchas en el estadio que lo convirtió en ídolo. La Bombonera se prepara para una despedida que busca estar a la altura de una carrera internacional y de una historia que comenzó como alcanzapelotas y terminó con Tevez convertido en leyenda.