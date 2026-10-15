El tratamiento especial que se está realizando Paredes para jugar la vuelta contra Vasco da Gama.

Boca ya piensa en la vuelta que se disputará en el Maracaná de Río de Janeiro y se ilusiona con contar con su capitán.

Tras la derrota por 1 a 0 ante Vasco da Gama en la Bombonera, Boca Juniors quedó obligado a remontar la serie en Brasil si quiere meterse en la final de la Copa Sudamericana . En ese escenario, la posibilidad de recuperar a Leandro Paredes aparece como una ilusión que el Xeneize no quiere abandonar. Rodolfo Arruabarrena no lo descartó y el capitán hará todo lo posible para volver en tiempo récord de su desgarro en el isquiotibial derecho en la revancha del próximo martes 20 de octubre.

Recordemos que Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho durante el encuentro ante Instituto y los plazos habituales de recuperación le juegan en contra, porque su fecha normal de regreso sería el 1 de noviembre en el superclásico ante River. Sin embargo, Paredes tiene una intención clara: probarse, evaluar cómo responde la pierna y agotar las posibilidades de acompañar al equipo en una parada decisiva para la temporada.

Por lo pronto, arrancó con un tratamiento especial con plasma, el mismo que hizo para el Mundial, para acelerar los tiempos. El calendario le da una pequeña ventana. Si consigue llegar a la revancha, lo haría con apenas 11 días desde el partido en el que se lesionó. Por eso, en Boca saben que no alcanza solamente con las ganas del futbolista: será fundamental cómo evolucione durante los próximos días y qué sensaciones tenga cuando vuelva a exigirse en el campo.

Arruabarrena no lo descartó. "Ya hablamos demasiado. Saben lo que significa Leandro para nosotros. Él, como Tomy (Aranda), nos dan esa pausa que necesitamos", dijo el Vasco, en referencia a la capacidad de Paredes para darle claridad a la circulación de la pelota y serenidad al equipo en los momentos de mayor presión. Y para responder una pregunta sobre la presencia del capitán en la revancha, completó: "Hoy mismo hay jugadores que tuvieron inconvenientes y vamos a ver su evolución en estos días".

Las chances de que Paredes juegue en Brasil

El fin de semana será clave. La idea es que Leandro Paredes pueda probarse para comprobar cómo responde físicamente y, a partir de allí, determinar si existe alguna posibilidad concreta de viajar a Brasil. Incluso si no estuviera en condiciones de jugar desde el arranque, la alternativa de integrar el banco de suplentes y convertirse en una opción durante el partido sería un escenario que el capitán intentará alcanzar.

No sería la primera vez que Paredes acelera los tiempos para estar en un compromiso determinante. Ya lo hizo cuando volvió a jugar después de apenas 13 días para enfrentar a Universidad Católica, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquella vez decidió jugar tocado y el esfuerzo terminó agravando el problema físico. No sólo no jugó un buen partido y Boca quedó eliminado, la consecuencia fue una lesión que lo dejó afuera de los amistosos previos al Mundial y lo obligó a comenzar aquella etapa fuera del equipo.

La chance de que Paredes juegue lesionado en busca de una hazaña remite a aquella serie de Juan Román Riquelme ante Libertad de Paraguay en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2007. Boca había empatado 1-1 en la ida en la Bombonera y fue a Asunción con su diez lesionado. Y en esas condiciones, dejó tres rivales en el camino y sacó un remate tremendo para meter el primer gol y festejar con el Topo Gigio. "No me quería perder el partido. Era muy importante para mí estar en la cancha", dijo JR, y luego les agradeció a los médicos y kinesiólogos.

Aquel desgarro de Riquelme nunca fue confirmado oficialmente con un parte médico, pero la noche épica de Riquelme en Paraguay quedó para siempre en la historia de Boca y alimentó su leyenda. Por eso, aunque la voluntad del futbolista es una señal alentadora para Boca, el cuerpo médico deberá evaluar cuidadosamente las consecuencias. Una recaída podría prolongar todavía más su ausencia, justo cuando el equipo necesita recuperar a sus principales referentes para el tramo decisivo de la temporada. Porque después vendrá el superclásico, la definición de la Tabla Anual y el cierre del Torneo Clausura.