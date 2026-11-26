Vecinos aseguran que el hombre, de 37 años, lleva más de un año sin tratamiento de salud mental y que protagoniza episodios de violencia, amenazas y destrozos.

Los vecinos del barrio Villa Ceferino de Neuquén atraviesan una situación que describen como cada vez más difícil de controlar. Denuncian amenazas, episodios de violencia y daños provocados por un hombre que vive solo y que, según aseguran, necesita atención urgente en salud mental . También advierten sobre las condiciones de abandono en las que se encuentra y reclaman una intervención de las autoridades para evitar que ocurra un hecho de mayor gravedad.

El reclamo fue expuesto por Mercedes y Marta, dos vecinas que contaron la situación. Según explicaron, el hombre tiene 37 años, presenta problemas psiquiátricos y hace más de un año que no recibe la medicación ni el seguimiento profesional que tenía anteriormente en el Hospital Bouquet Roldán .

Mercedes contó que conoce al vecino desde que era pequeño y que durante mucho tiempo lo acompañó a sus consultas médicas. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo perdió el contacto con los profesionales que lo atendían y que actualmente no encuentran la manera de conseguir que vuelva a recibir asistencia.

La vecina explicó que el hombre no estaría en condiciones de buscar ayuda por sus propios medios y que su comportamiento se volvió cada vez más agresivo. Entre las situaciones que describió, mencionó amenazas de muerte, episodios en los que sale desnudo a la calle y comportamientos que generan temor entre las familias que viven en las inmediaciones.

Amenazas y episodios de violencia que preocupan a los vecinos

Marta, quien vive al lado de la vivienda del hombre, relató en Radio 7 que los problemas se agravaron durante los últimos meses. Según contó, el sábado por la mañana el vecino subió por los techos de las casas y llegó hasta su propiedad para amenazarla a ella y a su familia.

La mujer aseguró que recibió amenazas de muerte y que el hombre le dijo que iba a "degollarla". También explicó que la convivencia se volvió difícil porque durante el día y la noche escucha gritos, golpes y ruidos de elementos que rompe dentro de su casa.

De acuerdo con su testimonio, la vivienda presenta serios destrozos tanto en el interior como en el frente. Las vecinas también describieron un escenario de acumulación de objetos, ropa vieja, restos de comida y distintos elementos que permanecen tirados en el patio.

La situación, señalaron, no solo afecta a quienes viven cerca, sino que también genera preocupación por las condiciones en las que permanece el propio hombre.

La familia se habría alejado y reclaman atención médica

Otro de los puntos que plantearon las vecinas es la falta de acompañamiento familiar. Según relataron, los familiares se alejaron cuando comenzaron los episodios de agresividad y desde entonces el hombre quedó prácticamente solo.

Marta contó que intentaron comunicarse con su madre para pedirle que se acercara y colaborara con las gestiones necesarias para conseguir una internación. Incluso aseguró que los vecinos ya presentaron una nota ante la Fiscalía, firmada por varias personas del sector, para solicitar una intervención. Sin embargo, sostuvo que no consiguieron una respuesta favorable de la familia y que la mujer les habría manifestado que no estaba dispuesta a realizar ese trámite.

Las vecinas también cuestionaron la falta de respuestas del sistema de salud. Recordaron que en una oportunidad intervino personal del servicio de emergencias 107, después de un episodio en el que el hombre habría pateado el vehículo de un vecino e intentado agredirlo. En aquella ocasión, según relataron, los profesionales lo asistieron por una lesión en la cabeza, pero no fue trasladado a un centro de salud para continuar con una evaluación.

Para las mujeres, esa intervención no alcanzó para resolver el problema de fondo. Insistieron en que el vecino necesita recuperar el tratamiento que había recibido durante años y que no puede esperarse que tome por iniciativa propia la decisión de buscar ayuda.

En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental establece criterios específicos para las internaciones involuntarias, que no pueden decidirse únicamente por el pedido de familiares o vecinos. Se requiere una evaluación profesional y la existencia de un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, además del cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa.

También denunciaron un episodio de maltrato animal

Entre los hechos que generaron indignación en el barrio, las vecinas mencionaron una situación de presunto maltrato animal. Según contó Marta, el hombre habría atado a un perro durante toda una noche en condiciones que despertaron la preocupación de quienes viven en la zona.

Un vecino intervino para liberar al animal y, posteriormente, una docente del barrio logró rescatarlo y quedó a su cuidado. La mujer explicó que el perro se encontraba en buen estado y que no saben de dónde había llegado. También señaló que el hombre tenía comportamientos extraños con el animal, lo había preparado como para "carnearlo", por lo que decidieron intervenir para protegerlo.

A esta situación se suman otros episodios de agresividad que, según las denunciantes, se producen en distintos espacios del barrio. Incluso aseguraron que durante los encuentros deportivos de los domingos en la cancha de Combate de San Lorenzo se registraron conflictos con otras personas.

Un pedido de intervención urgente

Las vecinas señalaron que el reclamo no busca solamente resolver los problemas de convivencia, sino también conseguir que el hombre reciba la atención que necesita. Aseguraron que se trata de una persona a la que conocen desde hace muchos años y que les preocupa el estado de abandono en el que vive.

La vivienda está ubicada en Lago Meliquina al 2300, en Villa Ceferino. Las mujeres indicaron que están dispuestas a acompañar cualquier intervención y que, si las autoridades se acercan al lugar, otros residentes también se sumarán para explicar lo que sucede.

Las mujeres también se plantearon la posibilidad de que intervenga el Municipio por las condiciones de acumulación y falta de higiene que presenta la propiedad.

Mientras tanto, los habitantes de Villa Ceferino aseguran que viven con miedo por las amenazas y los episodios de violencia que describieron. Su pedido es que intervengan los organismos correspondientes, tanto del área de Salud Mental como de la Justicia y el Municipio, para encontrar una solución que permita proteger a las familias del sector y garantizar que el hombre reciba la asistencia necesaria.