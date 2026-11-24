El Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió corregir la decisión de que Marruecos sea campeón por abandono.

El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) falló a favor de la selección de Senegal y lo proclamó campeón oficial de la Copa Africana 2025, tras una larga polémica surgida a raíz del escandaloso partido de la final ante Marruecos .

En marzo de este año, la federación marroquí elevó una queja para invalidar el título senegalés ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que consideró que la salida del equipo del campo de juego, a minutos de terminar el partido, fue equivalente a un abandono y declaró a Marruecos ganador del partido por 3-0 y campeón de la competencia.

El 18 de enero de 2026 tuvo lugar la final de la Copa Africana que, más allá de la importancia de proclamar al campeón del continente, tuvo a Senegal y Marruecos como protagonistas de un escandaloso final de encuentro que posteriormente se llevó a los tribunales del fútbol.

El escándalo se originó durante los ocho minutos de descuento: primero le anularon un gol a Senegal a los 46 minutos del segundo tiempo; posteriormente, el árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo, mediante una revisión en el VAR, cobró penal a favor de Marruecos a los 53 minutos del complemento.

Tras la decisión final, el técnico de Senegal, Pape Thiaw, les ordenó a los jugadores retirarse del campo por "falta de transparencia"; el único que se quedó en el campo fue su capitán, Sadio Mané, hasta que sus compañeros volvieron al partido para retomar la jugada del penal.

A los 114 minutos, Brahim Díaz, encargado del remate, intentó picarla, pero se encontró con Édouard Mendy, firme para quedarse con el débil disparo del marroquí.

| Morocco agreed to resume the match, and Brahim Díaz returned to take the penalty.



Had he scored, CAF and CAS might never have been involved. pic.twitter.com/Y8QzHhsWDu — Stake Football (@StakeFootball) November 24, 2026

Tras el escandaloso episodio en el tiempo reglamentario, el partido se definió con un gol de Pape Gueye en el tiempo suplementario, que consagró a Senegal como campeón.

La palabra de Sadio Mané, capitán de Senegal

"La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que devuelve a Senegal su título de campeón de África nos llena de alegría", manifestó Mané, a través de sus redes sociales, donde además felicitó nuevamente a sus compañeros por la copa: "Sé el esfuerzo y los sacrificios que cada uno ha hecho por esta segunda estrella".

Pero lo más importante fue el mensaje que dejó al pueblo marroquí, tras la polémica final de la última edición, en la que Marruecos llegó a ser proclamado campeón: “Quiero transmitir un mensaje de respeto y ánimo al pueblo marroquí y a los jugadores de Marruecos. Han logrado una gran trayectoria y pueden sentirse orgullosos de ella. Les deseo lo mejor para el futuro”.

Sadio Mané adresse un magnifique message au peuple marocain dans sa dernière publication Instagram.



« La décision du Tribunal arbitral du sport qui rétablit le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique nous remplit de joie. Je veux d’abord dire merci à tout le… pic.twitter.com/s72Q9NN0ej — SénéFoot (@ActuFSn) November 24, 2026

Por último, cerró con la dedicatoria de la nueva estrella a los ciudadanos de su país: “Felicitaciones a todos los senegaleses. Esta victoria también es suya. Nos apoyaron desde el primer partido hasta esta decisión. Su confianza nos dio fuerza en los momentos más difíciles”.

Más allá de las palabras de Mané, desde la federación marroquí aseguraron que analizan ir a la Justicia para que les devuelvan el título: "La Real Federación Marroquí de Fútbol confirma que utilizará todas las vías legales disponibles para impugnar la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte”.