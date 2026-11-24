El Pre Federal de básquet entra en una instancia determinante. Este miércoles comenzarán las semifinales del torneo y también se pondrán en marcha las series de reclasificación, que definirán qué equipos deberán jugar por la permanencia. La jornada tendrá cuatro partidos y todos se disputarán en la noche, aunque con una diferencia en los horarios: tres comenzarán a las 21.30 y el restante a las 22 .

En la pelea por el título, uno de los cruces tendrá como protagonistas a Pérfora y Pacífico , los finalistas de la edición 2025. El primer partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Oscar Piti Claris de Plaza Huincul . El Verde llega después de superar con autoridad a Petrolero en el tercer partido de la serie de cuartos de final, con un contundente 92 a 62.

El Decano, por su parte, consiguió el pasaje tras vencer a Atlético Regina por 84 a 78 y buscará defender la corona. Ambos equipos ya tienen asegurada su participación en la Liga Federal 2027 , al igual que los otros dos semifinalistas.

Omar Novoa

La segunda llave tendrá frente a frente a Deportivo Roca y Centro Español. El primer encuentro se disputará a las 22 en el estadio Gimena Padín de Roca. Los dos llegaron a esta instancia después de barrer sus respectivas series de cuartos de final y también garantizaron su lugar en la próxima edición de la Liga Federal.

También comienza la pelea por la permanencia

La actividad se completará con los dos cruces de reclasificación. Desde las 21.30, Atlético Regina recibirá a Petrolero Argentino en La Calderita, mientras que Club Plottier será local ante Independiente en El Histórico.

Omar Novoa

Estas series tendrán un peso especial porque los equipos buscarán evitar quedar comprometidos en la lucha por mantener la categoría. Los ganadores se meterán en la Liga Federal y dejarán de competir por este año, mientras que los perdedores se cruzarán entre sí para definir su futuro en la divisional.

La programación tendrá continuidad el domingo 29 de noviembre, cuando se disputen los segundos partidos de todas las llaves. Las semifinales se jugarán desde las 20.30, con Pacífico como local ante Pérfora y Centro Español frente a Deportivo Roca. En la reclasificación, Petrolero recibirá a Regina en La Cueva e Independiente hará lo propio ante Club Plottier en La Caldera.

Con los cuatro equipos semifinalistas ya clasificados a la Liga Federal 2027, el atractivo deportivo estará puesto en la búsqueda del título. En paralelo, las otras cuatro instituciones comenzarán una serie decisiva para seguir en la categoría y evitar complicaciones en el cierre de la temporada.