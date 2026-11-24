La espera terminó. La Conmebol confirmó oficialmente que Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028 , una decisión que vuelve a ubicar al país norteamericano como anfitrión del principal certamen de selecciones del continente. Además, el organismo anunció las fechas de disputa: la competencia comenzará el 9 de junio y finalizará el 9 de julio de 2028 .

La próxima edición será la número 49 de la historia y tendrá una particularidad en su formato: contará con 16 equipos , cuatro más que los diez que habitualmente integran la Confederación Sudamericana de Fútbol. La ampliación será posible a partir del acuerdo entre la Conmebol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), que volverán a trabajar de manera conjunta.

De esta forma, estarán presentes las diez selecciones sudamericanas, mientras que los seis lugares restantes corresponderán a representantes de Concacaf. Según lo informado, esas plazas se definirán a través de la Copa Oro de 2027 , el torneo de selecciones más importante de esa confederación.

El jugador fue titular en la mayoría de los partidos de la Copa América que ganó la selección en Estados Unidos.

Estados Unidos será anfitrión por tercera vez

La elección representa una nueva apuesta por llevar el campeonato fuera de Sudamérica. Estados Unidos recibirá la Copa América por tercera vez, después de haber organizado la edición centenaria de 2016 y la última competencia, disputada en 2024.

En aquella primera experiencia, Chile se quedó con el título tras vencer a la Selección argentina en la definición por penales. Ocho años después, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a conquistar el campeonato en territorio estadounidense: derrotó 1 a 0 a Colombia en la final disputada en Miami, con un gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario.

La elección de la sede también implica que el torneo volverá a disputarse en Norteamérica apenas dos años después de la última edición. En el medio, Estados Unidos fue uno de los organizadores principales del Mundial 2026, por lo que contará con una infraestructura de estadios y servicios deportivos de gran escala.

Argentina irá por un histórico tricampeonato

Para la Selección argentina, la Copa América 2028 tendrá un atractivo especial. El conjunto nacional llegará como bicampeón vigente, después de las conquistas de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y buscará conseguir tres títulos consecutivos por primera vez en su historia.

La Albiceleste, además, es la máxima ganadora del certamen, con 16 títulos, uno más que Uruguay, que suma 15. Brasil completa el podio histórico con nueve conquistas.

El torneo también será uno de los grandes desafíos del ciclo que conduce Scaloni rumbo al Mundial 2030. Aunque todavía faltan conocer las sedes, el calendario detallado y el fixture, la confirmación de las fechas permite empezar a proyectar la preparación de los seleccionados.

Con Estados Unidos nuevamente como escenario y seis invitados de Concacaf, la Copa América 2028 tendrá una dimensión ampliada y buscará reunir a 16 equipos en una competencia que volverá a cruzar al fútbol sudamericano con el de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.