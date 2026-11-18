El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio indicios del futuro de las competencias de selecciones que se disputarán en el continente.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, adelantó que las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 tendrían modificaciones y se disputarían bajo un esquema inspirado en la Liga de Naciones de Europa. El dirigente afirmó que la competencia ofrecerá, además de plazas mundialistas, un título para las selecciones participantes.

Alonso se refirió al tema en diálogo con Carve Deportiva, antes del amistoso entre Uruguay y República Dominicana. “Es una nueva era, con una renovación de la ilusión, con vistas de que tenemos una Eliminatoria que comienza dentro de pocos meses, que va a ser en formato diferente, formato de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título”, expresó.

La declaración abrió interrogantes sobre la estructura que adoptará la Conmebol para el proceso clasificatorio. Hasta el momento, el organismo no comunicó de forma oficial un reglamento ni precisó si se mantendrá el sistema de todos contra todos, si habrá grupos, fases finales o una combinación de ambos modelos.

El anuncio adquiere otra dimensión por la situación de Uruguay, Argentina y Paraguay, que ya tienen asegurada su presencia en la Copa del Mundo de 2030 por su condición de coanfitriones. Los tres países recibirán partidos de la competencia en el año del centenario del primer Mundial, que se jugó en Uruguay en 1930. La clasificación anticipada de las tres selecciones obliga a revisar el sentido competitivo de las Eliminatorias en Sudamérica. A diferencia de otros ciclos, la Celeste, la Albiceleste y la Albirroja no necesitarán sumar puntos para ingresar al Mundial, aunque su participación podría conservar relevancia por el nuevo torneo que planteó Alonso.

Unas eliminatorias más que especiales

La posibilidad de que los equipos ya clasificados disputen una copa dentro del proceso eliminatorio aparece como una de las razones que explican la búsqueda de un formato alternativo. El objetivo sería evitar que esos seleccionados afronten partidos sin consecuencias deportivas y, a la vez, sostener una competencia con incentivos para las diez asociaciones de la Conmebol.

La referencia a una Liga de Naciones remite al certamen que organiza la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que divide a sus seleccionados en categorías y grupos según resultados previos. En Europa, el torneo incluye ascensos, descensos y una fase final para definir al campeón. Sudamérica, sin embargo, cuenta con diez equipos, por lo que cualquier adaptación requerirá un diseño diferente.

Las palabras de Alonso se suman a declaraciones previas de Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), quien anticipó que la ubicación final de las selecciones sudamericanas podría tener consecuencias más allá de la clasificación al Mundial. Harrison sostuvo que Argentina, Uruguay y Paraguay disputarían las Eliminatorias pese a contar con el boleto asegurado. “Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”, dijo el dirigente paraguayo.

Harrison señaló que la Conmebol y la UEFA analizaban un campeonato que emparejaría a los equipos de acuerdo con el lugar que ocuparan en las clasificaciones de sus respectivas confederaciones. Como ejemplo, mencionó que las selecciones sudamericanas que terminaran en el cuarto o quinto puesto podrían medirse con rivales como España o Alemania.