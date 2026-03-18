Escándalo en África a dos meses de la Copa de Naciones: la decisión de Senegal

En el día de ayer, la Confederación Africana de Fútbol decidió despojar del título a los senegaleses y dárselo a Marruecos.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) reaccionó tras el comunicado de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la anulación del resultado de la final más reciente de la Copa Africana de Naciones , que se disputó en Marruecos en enero de este año.

El organismo comunicó que la Junta de Apelaciones de la CAF resolvió revocar el título conseguido por Senegal y otorgarlo a Marruecos, dos meses después del partido decisivo. El organismo aceptó la apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) al determinar que no se había respetado el derecho del apelante a ser oído durante el procedimiento inicial. Esta instancia revocó así la decisión previa de la Junta Disciplinaria y declaró que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. Como consecuencia, la CAF sancionó a Senegal con una derrota por incomparecencia, estableciendo un marcador de 3-0 a favor de Marruecos, conforme lo estipula el artículo 84 del reglamento.

La FSF calificó la medida como “injusta, sin precedentes e inaceptable” y aseguró que esta situación afecta la imagen del fútbol africano. En el comunicado oficial, la federación anunció que llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, para intentar revertir el fallo. La entidad recalcó su compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva, y señaló que mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo del proceso.

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En el texto difundido desde Dakar, firmado por el secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, se expresa la decisión de “defender los derechos y los intereses del fútbol senegalés” en la instancia internacional. La federación subraya que la determinación de la CAF representa un hecho sin antecedentes en la historia del torneo y denuncia que el criterio adoptado “desacredita al fútbol africano”.

Por qué despojaron a Senegal del campeonato africano

Según la resolución, la conducta del equipo senegalés durante ese encuentro motivó la infracción a los artículos 82 y 84, lo que derivó en la sanción más severa posible: la anulación del resultado y la transferencia del título.

La Federación Senegalesa de Fútbol insistió en que el proceso disciplinario no respetó las garantías necesarias y reiteró su intención de agotar todas las vías legales disponibles para revertir el desenlace. Mientras tanto, la comunidad futbolística de Senegal permanece a la espera de novedades sobre el recurso que será presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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La CAF, con sede en El Cairo, no se ha pronunciado públicamente más allá de la notificación enviada a las partes involucradas. El caso pone en debate los mecanismos de apelación y sanción en las competiciones africanas y abre un nuevo capítulo en la relación entre las federaciones nacionales y los organismos rectores del fútbol continental.

Abdoulaye Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), advirtió durante una entrevista concedida al periódico senegalés Le Soleil, que no devolverán el trofeo a Marruecos. “La Confederación Africana de Fútbol (CAF) es corrupta, y las reacciones en todo el mundo tras esta decisión confirman la indignación generalizada”, manifestó. Y luego, añadió: “El presidente de la FSF está dialogando con todos los implicados. La lucha está lejos de terminar. Quiero tranquilizar a todo el pueblo senegalés. Senegal tiene la razón y la victoria está de su lado. La copa no saldrá del país”. De esta manera, la FSF aguardará la decisión final del TAS antes de devolver lo que ganó hace unas pocas semanas. La CAF había anunciado que Senegal recibiría un premio de 10 millones de dólares tras ganar la final.

Tras la publicación del fallo, varios integrantes del plantel senegalés utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de frustración y descontento. Algunos jugadores expresaron su desacuerdo con la decisión de la CAF y manifestaron su apoyo a la federación en el proceso de apelación.

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Moussa Niakjaté escribió “Esto no es IA, es real”, junto a una foto posando junto al trofeo de la Copa Africana. Yehvann Diouf, por su parte, añadió: “A los ojos del mundo entero” y una fotografía de los festejos por la obtención del título. “Títulos, trofeos, medallas… todo eso es pasajero. Lo que de verdad importa es que cada aficionado pueda regresar a casa con su familia. El pueblo senegalés ha demostrado su verdadero carácter: digno en la victoria, digno en la adversidad. Sabemos lo que vivimos esa noche en Rabat, y nadie nos lo podrá quitar“, sostuvo Idrissa Gana Gueye.