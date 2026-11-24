Rodolfo Arruabarrena es el director técnico que, tras 18 largos años, le devolvió la gloria internacional a Boca Juniors . Como jugador ya estaba entre las leyendas Xeneizes, gracias a los tres títulos que consiguió a finales del último siglo. Pero como entrenador, ya ganó cuatro competiciones, y todavía puede sumar un par más en este 2026. Además, desde su vuelta, el Vasco ya batió varias marcas y ostenta sólidas estadísticas.

Sus próximos partidos confirmados (Independiente Rivadavia y Platense) son ambos cruces eliminatorios. Pero si se habla de números, Arruabarrena como DT de Boca tiene un saldo positivo muy elevado: ganó 19 de 22 series mata-mata que disputó. Es decir, solamente perdió tres enfrentamientos de eliminación directa.

Y es que lo increíble del dato no termina ahí, ya que es el entrenador con la efectividad más alta tras 22 encuentros eliminatorios en la historia del fútbol local. Más específicamente, un 86,4%. Para dimensionarlo, Carlos Bianchi ganó 18 de sus primeras 22 y Marcelo Gallardo salió vencedor en 17. Sin dudas, una estadística tremenda por parte del Vasco, una que será difícil de superar.

El festejo del Vasco Arruabarrena.

El dato quizás mas fuerte de todo esto, es su historial en Copa Argentina. Ganó los diez enfrentamientos que disputó en el torneo, no perdió ninguno. Esto quiere decir que está invicto en dicho certamen nacional, el cual conquistó en 2015 (la polémica final con Rosario Central) y buscará volver a ganar este año cuando Boca se enfrente a Platense en la final.

Las únicas derrotas de Arruabarrena en llaves eliminatorias

Sumado a todo esto, se suma una victoria en la liguilla de la Copa Libertadores 2015 en la que el Xeneize venció en un partido desempate a Vélez y ocho series mata-mata por Copa Sudamericana. Tres corresponden a su primer ciclo en la edición que participó en 2014, y las otras cinco son parte de esta última contienda en la que Boca se coronó campeón ante Atlético Mineiro.

Tan solo se necesitan tres dedos de la mano para contar las derrotas por duelos de eliminación directa que tiene el Vasco como entrenador de Boca. Y todas en su primer ciclo. Una fue en la final de la Supercopa Argentina 2016, una noche muy dura de recordar para los hinchas del Xeneize: fue derrota ¡4-0! ante San Lorenzo, con un doblete de Barrientos, un gol de Belluschi y el restante de Blandi.

Por otro lado, las otras dos eliminaciones corresponden a llaves ante su eterno rival, River Plate. Además, ambas son en el plano internacional. La primera fue por las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, donde el Millonario avanzó con un global de 1-0 gracias a un tanto de Pisculichi en la vuelta en el Monumental.

La otra fue en octavos de final de la Copa Libertadores 2015: tras una victoria por la mínima del equipo de Marcelo Gallardo en la ida, el partido de vuelta se jugó en La Bombonera. Y luego de 45 minutos en los que hubo paridad, el cotejo tuvo que ser suspendido por el ataque con gas pimienta desde la tribuna local que afectó a los jugadores visitantes. En aquella oportunidad terminó avanzando River.