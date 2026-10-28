Fin de la novela: Conmebol tomó una decisión con respecto al reclamo de Flamengo por Marcos Rojo.

El Mengao había elevado un reclamo ante el ente rector del fútbol sudamericano por una supuesta alineación indebida del defensor de Estudiantes de La Plata.

Después de algunos días de incertidumbre, desde Conmebol le pusieron punto final al conflicto en torno a la inclusión de Marcos Rojo por parte de Estudiantes en la semifinal de la Copa Libertadores . Así, a pesar de la protesta del Flamengo, el máximo ente del fútbol sudamericano rechazó la protesta y confirmó al Pincha como finalista del certamen continental.

Poco antes de que Conmebol haga oficial su resolución, desde Estudiantes se adelantaron y, tras ser notificados, informaron sobre la decisión a través de sus redes oficiales: "El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares".

Conmebol, en tanto, se limito a informar que rechazó "íntegramente" la protesta presentada por Flamengo respecto de la alineación indebida de Marcos Rojo el 22 de octubre. De igual manera, aclararon que la decisión puede ser apelada en el plazo de siete días por parte del Mengao. Previo a conocer la resolución final, el elenco carioca les había pedido a sus jugadores que no se tomen vacaciones, por si acaso el recurso prosperaba. En tanto, desde La Plata estaban confiados en que serían confirmados como finalistas. Finalmente, la buena noticia llegó para el conjunto platense.

La situación se suscitó luego de que Estudiantes traiga a Rojo desde Racing, con el objetivo de que juegue las semifinales de la Copa Libertadores. El primer conflicto surgió con la AFA: con el mercado de pases cerrado, fue el exjugador de Boca quien se reunió con Claudio Tapia para intentar quedar inscripto. Sin embargo, fue Conmebol el que bajó el pulgar y la ida la disputó Ramiro Funes Mori. El Pincha fue al TAS, que falló a su favor y Rojo fue habilitado para jugar la vuelta. Con la eliminación consumada, Flamengo inició el reclamo por mala inclusión.

Que había dicho Verón del caso Rojo

"Desde un primer momento nos asesoramos para saber dónde estábamos parados y sabiendo que no queríamos tener ningún problema. Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, que no sabemos cuándo va a ser. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS y no corremos riesgo de no jugar la final", dijo Juan Sebastián Verón, mandatario de Estudiantes de La Plata, anoche en radio La Red en una entrevista mano a mano con Hugo Balassone, dejando en claro que ni una decisión fue tomada al azar.

Por otra parte, se refirió a la final en Montevideo, Uruguay: "Mañana va a haber un anuncio de Conmebol por las entradas, que nosotros replicaremos para decir cómo va a ser la venta, de acuerdo a lo que Conmebol nos informa. Va a haber una movida muy grande. Estamos trabajando con Buquebús".

En su relato, habló sobre su gestión que lleva 12 años: "Pasamos por distintos estadíos. Cuando entré al club pensaba que podía hacer canchas de sintético, terminar el UNO y salir campeón. No es así. Tuvimos que frenar las obras en un momento y había que elegir entre el estadio o lo futbolístico. Ahí hablamos con el socio. Y terminamos UNO. Después invertimos en el fútbol”.