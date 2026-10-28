Cambio histórico en el Argentina Open: dejará el polvo de ladrillo desde 2028

El ATP 250 porteño pasará a superficie dura y Batata Clerc lamentó el final de una tradición ligada al Buenos Aires Lawn Tennis.

El Argentina Open se prepara para uno de los cambios más importantes de su historia. El ATP 250 de Buenos Aires dejará el polvo de ladrillo y pasará a disputarse sobre superficie dura desde 2028 , una modificación que pondrá fin a 27 ediciones consecutivas sobre la cancha lenta que caracterizó al certamen desde su incorporación al calendario.

El anuncio oficial todavía está pendiente, pero se espera que se produzca durante las ATP Finals de Turín o incluso antes. La decisión forma parte de una reestructuración más amplia del torneo, cuya licencia dejó de pertenecer a Tennium y pasó a manos de la ATP mediante una operación financiada con fondos de SURJ Sports Investment , la división deportiva del fondo soberano de Arabia Saudita .

El objetivo del cambio es adaptar el Argentina Open a un circuito en el que buena parte de las principales figuras concentra su calendario sobre canchas rápidas . La nueva superficie podría facilitar la llegada de jugadores que habitualmente evitan la gira sudamericana de polvo de ladrillo y darle al torneo mayores posibilidades de crecimiento.

Por ahora, sin embargo, no está contemplado que el certamen pase de ATP 250 a ATP 500. Esa posibilidad aparece como un objetivo futuro, pero no forma parte de la modificación prevista para 2028.

El Buenos Aires Lawn Tennis seguirá siendo la casa del torneo

La transformación no implicará una mudanza. El Buenos Aires Lawn Tennis Club continuará como sede del Argentina Open, aunque deberá atravesar una importante serie de obras para adaptar sus instalaciones.

El proyecto contempla modificar al menos cinco canchas: los tres estadios utilizados durante el torneo y dos pistas destinadas a los entrenamientos. La edición de 2027, de esta manera, sería la última disputada sobre polvo de ladrillo antes del comienzo de una nueva etapa.

La decisión también tiene un fuerte componente simbólico. El torneo de Buenos Aires se juega sobre esta superficie desde 2001 y forma parte de la tradicional gira sudamericana, históricamente vinculada a los especialistas en polvo de ladrillo.

Batata Clerc lamentó el final de una era

Uno de los que manifestó su tristeza por la modificación fue José Luis “Batata” Clerc. El extenista argentino se refirió al tema durante una charla difundida en redes sociales y confirmó que ya conocía la posibilidad de que el torneo pasara al cemento.

“Me pone triste”, reconoció Clerc al hablar de la transformación de la cancha central. Al explicar el motivo, fue contundente: “Porque es la catedral del tenis”. También recordó los “muchos años jugando ahí”, en referencia a su extensa relación con uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte en la Argentina.

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El cambio genera así una tensión entre tradición y adaptación. Por un lado, el polvo de ladrillo forma parte de la identidad del Argentina Open y del Buenos Aires Lawn Tennis. Por el otro, la nueva estructura del circuito obliga al certamen a buscar herramientas para mantenerse competitivo y atraer nombres de mayor peso internacional.

La edición de 2027 quedará entonces marcada como una despedida. Si el cronograma previsto se confirma, desde 2028 Buenos Aires tendrá un torneo con una fisonomía completamente diferente, aunque conservará su sede histórica. El objetivo será modernizarse sin perder el lugar que construyó durante más de dos décadas dentro del tenis sudamericano.