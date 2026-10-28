El emotivo posteo de Valentín Yankelevich antes de correr en Roca

El piloto, hijo de la recordada Romina Yan y dueño de una historia muy dura, estará en la región en los próximos días.

El piloto, hijo de la recordada actriz Romina Yan , publicó imágenes de distintas etapas de su vida y despertó muestras de cariño en las redes sociales. Este fin de semana competirá en General Roca , en el regreso del TC2000 al autódromo rionegrino.

Valentín Yankelevich volvió a quedar en el centro de la atención en las redes sociales después de compartir un álbum de fotos con recuerdos de su infancia y postales de su presente. La publicación del joven de 23 años, hijo de Romina Yan y nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena , recibió numerosos mensajes de afecto y apoyo.

Entre las imágenes que compartió, una de cuando era chico llamó especialmente la atención de sus seguidores. En los comentarios, varios usuarios destacaron su fortaleza después de que el piloto hablara públicamente sobre las situaciones de violencia física y psicológica que, según relató, atravesó durante su infancia.

“Un resiliente de la vida, te admiro” y “Te merecés toda la felicidad del mundo” fueron algunos de los mensajes que recibió. También hubo palabras de acompañamiento de personas que expresaron su apoyo después de conocer su historia familiar.

El álbum incluyó, además, fotografías junto a su pareja, Alfonsina Servent, y otras escenas de su vida cotidiana. Así, Yankelevich mostró una faceta más personal, lejos de las pistas y de su actividad como piloto profesional.

Valentín Yankelevich correrá en General Roca

La repercusión de su publicación llega pocos días antes de una nueva presentación deportiva en la región. Yankelevich será uno de los pilotos del TC2000 que competirán este fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, escenario que recibirá la décima fecha de la temporada 2026.

El joven forma parte del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina y compite con un Toyota Corolla Cross GR-S. Su presencia será uno de los atractivos de una fecha que también tendrá al piloto regional Facundo Aldrighetti entre sus protagonistas.

La actividad se desarrollará entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con el regreso de una de las principales categorías del automovilismo argentino al circuito roquense.

Mientras se prepara para salir a pista, Yankelevich atraviesa días de fuerte exposición pública. Sus recientes declaraciones sobre su infancia generaron una amplia repercusión y numerosos mensajes de respaldo, una respuesta que volvió a quedar reflejada en las fotografías que decidió compartir.

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Yankelevich, entre los diez mejores

Valentín suma 55 puntos y ocupa el séptimo lugar, a cuatro unidades de Franco Morillo, que marcha sexto. El piloto compite con un Toyota Corolla Cross del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina y buscará sumar fuerte en el circuito rionegrino.

En la punta, Rossi tiene una ventaja de 28 puntos sobre Franco Vivian, su principal perseguidor, mientras que Emiliano Stang aparece tercero, con 117 unidades. La visita a Roca será importante para la pelea por el título, cuando el campeonato entra en su tramo decisivo.

Además de Yankelevich, la fecha tendrá un atractivo especial para el público regional con la presencia de Facundo Aldrighetti, piloto de Villa Regina, que llega empatado en 51 puntos con Franco Riva y buscará aprovechar la carrera en casa para avanzar en el campeonato.