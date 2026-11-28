La ilusión del empate duró apenas segundos y alcanzó tanto al público reunido en La Plata como a quienes viajaron al Centenario.

A siete minutos del cierre del tiempo reglamentario, los hinchas de Estudiantes de La Plata creyeron que el equipo había conseguido el empate en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras . Un remate de zurda de Palacios generó una ilusión óptica que desató los festejos tanto en el Estadio Centenario de Montevideo como entre los simpatizantes que siguieron el encuentro desde la capital bonaerense.

Con el Pincha abajo por 1-0, el futbolista recibió la pelota dentro del área, enganchó y sacó un remate que impactó contra el costado externo de la red. La pelota quedó atrapada entre el arco y los carteles publicitarios, lo que dificultó advertir hacia dónde había salido.

El movimiento de la red provocó la reacción inmediata de los simpatizantes argentinos. Sin embargo, la repetición desde una cámara ubicada detrás del arco permitió comprobar que la pelota había pasado por fuera y que el conjunto brasileño mantenía la ventaja.

El festejo de los hinchas que siguieron la final desde La Plata

Mientras miles de simpatizantes acompañaron al equipo dirigido por Alexander Medina en Uruguay, otra multitud se concentró en el centro de La Plata, donde se instaló una pantalla gigante para seguir la definición.

Las imágenes registradas durante esa convocatoria mostraron cómo los hinchas saltaron y levantaron los brazos convencidos de que Estudiantes había igualado el marcador. El festejo se interrumpió cuando advirtieron que el partido continuaba con el resultado a favor de Palmeiras.

El video fue difundido en las redes sociales y comenzó a circular después del encuentro. La confusión también se produjo en algunos sectores de las tribunas del Centenario, desde donde la perspectiva del remate dificultó distinguir si la pelota había ingresado.

Las oportunidades que tuvo Estudiantes para empatar

La definición de Palacios no fue la única ocasión que tuvo el equipo platense durante el complemento. Después del gol de Ramón Sosa, a los siete minutos del segundo tiempo, Medina modificó la formación e incorporó jugadores con mayor vocación ofensiva.

Guido Carrillo estuvo cerca de conseguir la igualdad con una chilena que obligó a intervenir al arquero Carlos Miguel. Más tarde, Edwin Cetré, uno de los futbolistas que ingresó desde el banco de suplentes, también exigió al brasileño con un cabezazo.

Estudiantes no pudo aprovechar esas oportunidades y terminó perdiendo la posibilidad de llevar la definición al tiempo suplementario. Palmeiras sostuvo la diferencia hasta el pitazo final del árbitro venezolano Jesús Valenzuela y conquistó su cuarta Copa Libertadores.

Una final marcada por los incidentes y la despedida de Muslera

La jornada en Montevideo también estuvo atravesada por diferentes episodios fuera de lo deportivo. Antes del encuentro se registraron incidentes en los accesos al estadio, donde la Policía uruguaya intervino con palos y balas de goma tras las demoras en el ingreso de los simpatizantes argentinos.

El comienzo del partido, además, se retrasó cuatro minutos porque la Spidercam quedó enganchada en una réplica inflable del trofeo durante la ceremonia previa.

Una vez consumada la derrota, Fernando Muslera confirmó su retiro del fútbol profesional. El arquero uruguayo explicó que ya había conversado la decisión con la dirigencia y destacó la posibilidad de despedirse en el estadio donde debutó.

En cuanto al historial de la competencia, Estudiantes quedó con cuatro conquistas en seis finales disputadas, mientras que Palmeiras alcanzó la misma cantidad de títulos que el Pincha, River Plate y Flamengo. La consagración también permitió que Brasil superara a Argentina en la tabla histórica de campeones, con 26 trofeos contra 25.