La Policía uruguaya intervino tras una extensa espera bajo altas temperaturas. Hubo personas atendidas por golpes antes del duelo ante Palmeiras.

Incidentes en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

El ingreso de los hinchas de Estudiantes de La Plata al Estadio Centenario de Montevideo estuvo marcado por incidentes con la Policía uruguaya en la previa de la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras . Las demoras en los accesos, la acumulación de personas y las altas temperaturas derivaron en empujones, corridas y una intervención de las fuerzas de seguridad con palos y balas de goma.

Los inconvenientes comenzaron cuando un importante número de simpatizantes argentinos quedó retenido en las inmediaciones del estadio pese a contar con sus entradas. La espera se extendió durante más de una hora y media, con temperaturas superiores a los 30 grados, lo que provocó descompensaciones entre quienes aguardaban para ingresar.

La situación se agravó cuando comenzaron los empujones y la Policía intervino para contener a la multitud. Ignacio Tara , periodista de TyC Sports que se encontraba en el lugar, también informó sobre la presencia de simpatizantes de Peñarol en medio de los incidentes.

LA POLICÍA ESTÁ REPRIMIENDO A LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES EN EL INGRESO AL CENTENARIO. https://t.co/GNxwyPmeTj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 28, 2026

“Empezaron a empujarse entre todos. Hay muchísima gente afuera. Y en los primeros empujones, se pusieron todos nerviosos. Dejaron pasar a madres y niños, pero no a los padres. Se fue de las manos cinco minutos, hubo corridas, palos, balas de goma, pasó de todo”, relató durante la transmisión.

Los propios hinchas denunciaron dificultades en la organización de los accesos y cuestionaron el accionar policial. Algunos también aseguraron haber recibido golpes y ataques con gas pimienta, mientras que otros manifestaron su preocupación por haber quedado separados de sus familiares.

Con el correr de los minutos y tras la intervención de personal de seguridad de Estudiantes, el ingreso comenzó a normalizarse de manera gradual. En las inmediaciones permanecieron efectivos policiales, ambulancias y un camión hidrante. Hasta ese momento, no se había informado un balance oficial de heridos.

Más de 1.900 policías afectados al operativo de seguridad

El Ministerio del Interior de Uruguay había dispuesto un operativo especial con 1.930 efectivos policiales, vigilancia aérea, controles en las rutas y diferentes anillos de seguridad alrededor del estadio.

La magnitud del desplazamiento de los simpatizantes argentinos quedó reflejada en las cifras oficiales. Según las autoridades uruguayas, 22.261 hinchas de Estudiantes cruzaron por el paso fronterizo que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, distribuidos en 2.955 vehículos particulares y 216 micros.

Durante las horas previas al encuentro, la parcialidad platense se había concentrado en las inmediaciones del Parque Rodó, antes de trasladarse hacia el Centenario. El dispositivo de seguridad también contempla el regreso de ambas hinchadas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Estudiantes busca su quinta Copa Libertadores

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander Medina afronta su sexta final de la máxima competencia continental. El Pincha conquistó el título en 1968, 1969, 1970 y 2009, y solamente perdió la definición de 1971.

El conjunto platense llegó a esta instancia después de eliminar a Flamengo por penales en semifinales, con una actuación determinante de Fernando Muslera. Por su parte, el Palmeiras de Abel Ferreira busca su cuarta consagración continental.

La definición también reedita la final de 1968, cuando Estudiantes derrotó al conjunto brasileño y obtuvo la primera Copa Libertadores de su historia.

El encuentro está programado para las 17, con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal y su compatriota Juan Soto a cargo del VAR.