Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil irán en busca de la gloria eterna este sábado, cuando se enfrenten en la gran final de la Copa Libertadores , el torneo de clubes más importante de América.

Estudiantes llega a este encuentro con la ilusión al máximo en búsqueda de un nuevo título continental, luego de eliminar al campeón defensor Flamengo , que era el gran candidato a quedarse con el título, en las semifinales.

En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol de Uruguay, para quedar solo por detrás de Independiente (7) y Boca (6).

Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.

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Los hinchas de Estudiantes ya copan Montevideo La histórica caravana pincha, con 121 micros repletos de fanáticos, comenzó a llegar a Uruguay para palpitar la previa al encuentro. Los hinchas de Estudiantes de La Plata ya empezaron a copar Montevideo en la previa a la final de la Copa Libertadores de este sábado frente al Palmeiras. Se espera alrededor de 35 mil hinchas del Pincha para alentar al equipo en la definición.

Las probables formaciones de Estudiantes de La Plata y Palmeiras Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira. Copa Libertadores

Final

Estudiantes (LP) - Palmeiras

Estadio: Centenario de Montevideo

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Juan Soto

Hora: 17.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium