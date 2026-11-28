Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil irán en busca de la gloria eterna este sábado, cuando se enfrenten en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.
Los hinchas de Estudiantes ya copan Montevideo
La histórica caravana pincha, con 121 micros repletos de fanáticos, comenzó a llegar a Uruguay para palpitar la previa al encuentro.
Los hinchas de Estudiantes de La Plata ya empezaron a copar Montevideo en la previa a la final de la Copa Libertadores de este sábado frente al Palmeiras. Se espera alrededor de 35 mil hinchas del Pincha para alentar al equipo en la definición.
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