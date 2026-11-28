El argentino superó con lo justo el primer corte, pero su último intento no le alcanzó para meterse entre los diez mejores.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y terminó en la decimocuarta posición de la clasificación. El piloto de Alpine consiguió mejorar sus registros sobre el cierre de la sesión, aunque no le alcanzó para repetir lo hecho el pasado fin de semana en Las Vegas, donde había avanzado a la instancia decisiva. A la espera de la conformación definitiva de la grilla, el argentino partiría desde la 14° posición en la carrera del domingo.

La clasificación comenzó con dificultades para el oriundo de Pilar, que se ubicó decimotercero después de su primer intento en la Q1 . Con el correr de los minutos perdió posiciones y terminó 16° , a 1s717 del mejor registro de Kimi Antonelli (Mercedes). Colapinto consiguió quedarse con el último boleto disponible para la siguiente instancia, mientras que Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon y Carlos Sainz quedaron eliminados.

El panorama no cambió demasiado durante la Q2 . El argentino quedó último entre los 16 participantes después de su primera vuelta cronometrada, a 2s432 de George Russell , quien lideraba la sesión en ese momento. A falta de tres minutos, los dos pilotos de Alpine estaban fuera de los puestos de clasificación a la Q3 . Colapinto salió a buscar una mejora en su último intento y consiguió avanzar dos posiciones, pero quedó lejos del objetivo de ingresar al top 10.

El resultado estuvo en línea con las dificultades que atravesó durante los entrenamientos en el Circuito Internacional de Lusail. Colapinto había terminado duodécimo en la FP1, decimoquinto en la FP2 y decimosexto en la FP3, donde registró un tiempo de 1m25s638. El viernes, además, había manifestado su malestar por el funcionamiento de los frenos, lo que obligó a la escudería francesa a intervenir sobre su monoplaza.

El argentino afrontará la penúltima carrera del calendario después de haber igualado su mejor resultado en la máxima categoría con el sexto puesto en Las Vegas, donde sumó ocho puntos y cortó una racha de seis fechas sin ingresar en la zona puntuable. La competencia en Qatar comenzará este domingo 29 de noviembre a las 13 de Argentina.

NOTICIA EN DESARROLLO...