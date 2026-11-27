Franco Colapinto viene de hacer un buen papel en el último Gran Premio de la Fórmula 1 en Las Vegas.

Franco Colapinto disputará este sábado 28 de noviembre la clasificación del Gran Premio de Qatar , correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . La sesión comenzará a las 15 de Argentina y podrá seguirse en vivo por Fox Sports , mientras que por streaming estará disponible en Disney+ Premium y F1 TV Pro .

Antes de salir a pista para definir su posición en la grilla, el argentino tendrá una última oportunidad para trabajar sobre la puesta a punto de su monoplaza. La tercera práctica libre ( FP3 ) se desarrollará entre las 11.30 y las 12.30 , en una jornada en la que Alpine deberá resolver los inconvenientes que condicionaron el rendimiento de sus pilotos durante el viernes.

Para Colapinto, el objetivo será volver a meterse entre los diez mejores de la clasificación, tal como ocurrió el pasado fin de semana en Las Vegas . Allí consiguió avanzar a la Q3, largó noveno y terminó sexto en la carrera, resultado que le permitió sumar ocho puntos y cortar una racha de seis Grandes Premios consecutivos sin ingresar en la zona puntuable.

Los problemas que tuvo Colapinto durante las prácticas en Qatar

El argentino terminó 12° en la FP1 y 15° en la FP2, con dificultades en diferentes componentes de su Alpine A526. Durante el primer entrenamiento reportó inconvenientes con los neumáticos delanteros, mientras que en la segunda salida manifestó su preocupación por el funcionamiento del sistema de frenado.

“No, es que los frenos están terribles”, le advirtió a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, durante uno de los intercambios por radio. Ante la falta de mejoras, el equipo decidió que regresara a boxes para cambiar los frenos y continuar con el mismo juego de neumáticos.

Colapinto estableció su mejor registro de la segunda sesión con el compuesto medio, al completar una vuelta en 1m25s733. El tráfico y las interrupciones le impidieron aprovechar los neumáticos blandos para mejorar esa marca.

Tampoco fue una jornada sencilla para Pierre Gasly. El francés sufrió un despiste mientras intentaba completar una vuelta rápida, quedó atrapado en la grava y provocó una bandera roja. Pese al incidente, terminó duodécimo, tres posiciones por delante de su compañero.

El dominio del viernes quedó en manos de Mercedes. El campeón Kimi Antonelli lideró ambas prácticas y estableció el mejor tiempo de la jornada con 1m23s077, seguido por George Russell y Lando Norris en la segunda sesión.

Horarios y cómo ver el GP de Qatar desde Argentina

La actividad del fin de semana podrá seguirse por Fox Sports en los canales 25 y 106 de Flow, 605 y 1605 de DirecTV, y 101 y 1013 de Telecentro. También estará disponible mediante las plataformas digitales de estos servicios, según el abono contratado.

El cronograma restante, con todos los horarios de Argentina, será el siguiente:

Sábado 28 de noviembre, 11.30: tercera práctica libre.

Sábado 28 de noviembre, 15.00: clasificación.

Domingo 29 de noviembre, 13.00: carrera.

El Circuito Internacional de Lusail cuenta con una extensión de 5,4 kilómetros y 16 curvas, con predominio de sectores de media y alta velocidad que representan una exigencia para los neumáticos.

Será la tercera participación de Colapinto en Qatar, donde todavía no consiguió sumar puntos. Después de esta presentación, la categoría viajará a Abu Dhabi para disputar la última fecha del campeonato.