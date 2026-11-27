La cuarta edición de la competencia de canotaje, kayak y stand up paddle se disputará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. El recorrido tendrá casi 58 kilómetros.

La Regata de la Confluencia tendrá 250 palistas en cuatro etapas.

Neuquén se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte náutico con la cuarta edición de la Regata de la Confluencia . La competencia reunirá a 250 participantes de diferentes provincias argentinas y de Chile, que recorrerán los ríos Neuquén y Limay en cuatro etapas, con largadas y llegadas en distintos puntos del Paseo Costero y un tramo en Senillosa.

Organizada por la Municipalidad de Neuquén , la prueba se consolidó dentro del calendario deportivo de la ciudad y la región. Las inscripciones fueron gratuitas y cerraron con el cupo de participantes previsto para esta edición, que tendrá un recorrido total cercano a los 58 kilómetros.

La competencia se desarrollará durante dos jornadas y tendrá cuatro etapas, con diferentes distancias y niveles de exigencia. El cronograma comenzará el sábado por la mañana y finalizará el domingo por la tarde.

El recorrido previsto es el siguiente:

Etapa 1 – Sábado 28, a las 10: 9,3 kilómetros. Largada desde calle Figueroa hasta el balneario Albino Cotro, pasando por la Confluencia y la Isla 132.

Etapa 2 – Sábado 28, a las 15: 3,7 kilómetros. Desde el balneario Albino Cotro, con una vuelta a la Isla 132 en formato de velocidad, hasta el balneario Río Grande y regreso.

Etapa 3 – Domingo 29, a las 10: 34 kilómetros. Desde el Camping Los Mimbres, en Senillosa, hasta el balneario Valentina.

Etapa 4 – Domingo 29, a las 15: 10,8 kilómetros. Desde el balneario Valentina hasta el balneario Albino Cotro, a lo largo del Paseo Costero.

El coordinador de la carrera, Martín Romero, explicó que la primera etapa es una de las más representativas porque atraviesa los sectores donde confluyen los dos ríos. También advirtió que las condiciones serán diferentes a las de la edición anterior por el importante aumento del caudal.

"Vamos a navegar sobre el río Neuquén, que viene muy crecido con respecto al año pasado, cuando teníamos tan poquita agua. Es un río totalmente diferente", señaló. Además, explicó que este año las largadas se realizarán por categoría debido a las condiciones del río.

El caudal de los ríos y la exigencia de las etapas

Desde la organización anticiparon que el nivel de agua de los ríos será uno de los principales desafíos de esta edición. El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, indicó que el caudal elevado implica mayores exigencias para los competidores y obliga a reforzar los controles de seguridad.

"Hubo años de caudal bajo, que tiene su exigencia, y hoy tenemos caudales muy altos, que implican otra exigencia y nos impone un nivel de seguridad altísimo en el control de la regata", sostuvo.

Serenelli también explicó que se decidió mantener las cuatro etapas porque el desgaste físico de los palistas aumenta a medida que avanzan las jornadas. En ese sentido, consideró que la segunda y la tercera serán particularmente exigentes.

La etapa del domingo en Senillosa tendrá casi 34 kilómetros por el río Limay, en un tramo que Romero describió como uno de los atractivos paisajísticos de la competencia. La última prueba incorporará además a las categorías recreativas y las tablas de stand up paddle (SUP).

El operativo de seguridad para los 250 participantes

La organización anunció un despliegue conjunto de los equipos municipales y provinciales, con participación del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Prefectura Naval y guardavidas.

"Estará el SIEN, Prefectura y el operativo de guardavidas. Van a ser días de mucho aprendizaje para todos los equipos y de mucha exigencia", anticipó Serenelli.

El jefe de la Prefectura del Comahue, Martín Zampa, destacó las condiciones de seguridad previstas para el desarrollo de la competencia y sostuvo que se trata de una "fiesta deportiva náutica" que cuenta con los requisitos necesarios para su realización.

Por su parte, Sabrina Dallo, coordinadora de la Secretaría de Emergencias, remarcó la importancia de que los participantes mantengan una hidratación adecuada ante las temperaturas previstas. También destacó la coordinación entre los equipos de ambas jurisdicciones, las embarcaciones dispuestas para el operativo y la supervisión de Prefectura.

Además, recordó que Neuquén se encuentra bajo una emergencia meteorológica declarada y que los equipos permanecerán comunicados y atentos ante cualquier eventualidad.

Una competencia que busca posicionar a Neuquén como destino deportivo y turístico

Durante la presentación, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la Regata de la Confluencia contribuye a posicionar a la capital neuquina como destino turístico. En ese sentido, valoró los 35 kilómetros del Paseo Costero y las posibilidades que ofrece para que vecinos y visitantes puedan seguir la competencia a lo largo de los ríos.

"Es una ciudad que ya se consolidó como turística, y eso se refleja en indicadores concretos, como la ocupación hotelera y el movimiento que genera en los sectores gastronómico y comercial. Este fin de semana, toda esa actividad se trasladará al Paseo Costero", afirmó.

Serenelli, por su parte, sostuvo que la competencia se afianzó dentro del calendario deportivo de la ciudad y la provincia, a partir del trabajo articulado con el Gobierno provincial.

"Como decimos siempre, no competimos con la regata de Río Negro: esta es nuestra regata, es la regata de la provincia que hacemos en un trabajo articulado con el gobierno provincial", expresó.

La secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, también destacó el trabajo conjunto y la llegada de competidores de otros puntos del país y de Chile. En tanto, Martina Albarracín, subsecretaria de Cultura, Juventud y Deportes de Senillosa, valoró que su localidad vuelva a formar parte del recorrido por tercer año consecutivo.

Horarios de acreditación, requisitos y premios

La acreditación para los participantes de las primeras etapas se realizará el sábado 28, de 8 a 9.30. En el caso de las categorías recreativas y SUP, será el domingo 29, de 13.30 a 14.30.

Todos los palistas recibirán una remera oficial. Además, quienes completen la competencia obtendrán una medalla de finalista y habrá premios para los ganadores de cada categoría.

Entre los requisitos obligatorios para largar, la organización estableció:

Embarcación en perfecto estado y con flotabilidad acorde.

Chaleco salvavidas obligatorio.

Número de bote entregado por la organización, visible y sin números de ediciones anteriores.

Lectura de la descripción de las etapas publicada en la web oficial.

Hidratación y protección solar adecuadas a las condiciones climáticas.

Según el pronóstico de la AIC, se esperan temperaturas máximas cercanas a los 34 grados el sábado y 36 grados el domingo, con posibilidad de tormentas aisladas. Ante estas condiciones, la organización podrá acortar etapas o modificar horarios si resulta necesario para resguardar la seguridad de los participantes.

El público podrá seguir la competencia desde distintos sectores de la costa de los ríos Neuquén y Limay. Los resultados estarán disponibles en vivo en neuquentrail.com.ar/regata/resultados, donde también se podrán consultar los certificados de cada palista una vez finalizada la prueba.