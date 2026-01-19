La edición 50 de la Regata Internacional del Río Negro, un capítulo que fue diferente e histórico

El domingo concluyó una edición bisagra de la tradicional competencia que ya quedó en las páginas del deporte.

La 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro quedará marcada como una de las más exigentes de los últimos tiempos. Con etapas largas, cambios constantes de escenarios en cada uno de los valles de la provincia, condiciones climáticas adversas, viento, calor y un río que mostró diferentes caras. La tradicional competencia de canotaje puso a prueba la resistencia, la estrategia y la experiencia de cada bote.

Hubo jornadas de hermandad en los pelotones, pero también episodios de tensión, reclamos y polémicas, propias de una regata que no perdona errores y donde cada decisión puede definir una clasificación general.

En ese contexto, los hermanos Balboa fueron los más regulares y efectivos, administraron la ventaja cuando fue necesario y golpearon en los momentos clave para quedarse con una edición que ya forma parte de la historia grande de la Regata. “Por ser la edición 50 teníamos que estar y la vivimos con mucha emoción. En las primeras etapas no se sabía que iba a pasar, pudimos hacer una gran diferencia en la cuarta y también en la sexta. Desde ahí pudimos definir la regata y remar más tranquilos”, asumió Dardo.

Con la llegada a Viedma, el río Negro volvió a ser testigo de una travesía única, que celebró sus 50 ediciones reafirmando por qué sigue siendo una de las competencias más emblemáticas del canotaje argentino.

balboa regata

La crónica de la definición

La novena y última etapa tuvo un recorrido de 50 kilómetros entre La Cantera y Viedma, que marcó el cierre definitivo de la Regata de Oro. La competencia histórica volvió a exigir al máximo.

Como es tradición, antes de ingresar a la última boya en la costa de la capital rionegrina, las embarcaciones atravesaron los últimos kilómetros frente a Carmen de Patagones, con ambas orillas colmadas de vecinos que acompañaron y alentaron en un final cargado de emoción. El último capítulo demandó más de dos horas de remada, con el cansancio acumulado tras más de una semana de competencia.

A diferencia de la edición pasada, la etapa fue más larga y en esta oportunidad los botes contaron con corriente a favor en algunos tramos, una situación que se dio por las particularidades del río en la zona de Viedma, donde la cercanía con la desembocadura en el Mar Argentino provoca cambios constantes en la dirección de la corrientes. Pese a eso, el río se presentó picado, sumando dificultad al cierre.

La etapa comenzó cerca de las 14:30. Desde la largada, el pelotón salió a remar con potencia, desafiando un tramo final que presentó remolinos, olas cruzadas y sectores muy técnicos.

En los últimos kilómetros, la definición fue bote a bote. Los tres protagonistas del podio pelearon sin regalar nada, incluso con choques entre embarcaciones, generando situaciones de riesgo ante la posibilidad de que ingrese agua o se produzcan caídas. Ninguno aflojó en la lucha final, sobre todo frente a la costa maragata, donde el público fue un actor más de la escena.

Ya sobre la costa viedmense, los neuquinos Franco y Dardo Balboa lograron hacer la diferencia definitiva. Con autoridad y experiencia, se quedaron con la etapa en 02:48:52.4 y confirmaron así su coronación en la Regata de Oro, sellando una actuación sólida de principio a fin. “Estamos muy emocionados, era muy importante para Neuquén tener representantes en la máxima categoría. Llevar esta edición dorada para Neuquén es muy emocionante, estamos muy contentos se los dedicamos a todos los neuquinos y a nuestra familia”, dijo Dardo apenas bajó del bote.

balboa bote 2

El segundo lugar fue para Agustín Ratto y Julián Salinas, que completaron el recorrido en 02:49:04.7, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Damián Pinta y Facundo Lucero, con un tiempo de 02:49:20.9, cerrando un podio que fue protagonista durante toda la semana.

Los neuquinos marcaron un tiempo total de 22:06:55.7 en la edición de Oro. Los escoltas, Ratto y Salinas alcanzaron las 22:13:45.4 mientras que Damián Pinta y Facundo Lucero 22:13:45.4.