La polémica en la Regata del Río Negro no descansa: fuerte cruce entre palistas

Este jueves es el segundo día sin actividad antes de las últimas tres jornadas donde se resolverán a los ganadores.

La Regata del Río Negro , en su edición número 50, atravesó una situación delicada con los incidentes ocurridos en la largada de la etapa Chelforó–Chimpay, luego de los cuales el bote de Julián Salinas y Agustín Ratto fuera de la pelea directa por la punta en la clásica carrera de canotaje.

“Prácticamente ya quedó en medida definida. Es muy difícil hacer algo con las diferencias que se hicieron pero supongo que vamos a seguir peleando ahí por descontar algo”, dijo el choelense a FM Visión de Lamarque.

Con claridad, el joven defensor del título detalló la irregularidad en lo que fue el comienzo en la hora de largada de la etapa 4 en las puertas del valle medio. “La etapa estaba prevista para las 15 horas en Chelforó. Normalmente las largadas no se adelantan, se atrasan a lo sumo, pero están todos los botes, todos los competidores en el agua porque la hora de largar es a las 15”, explicó.

Según relató el palista, esto no ocurrió y el binomio Salinas – Ratto tuvo que salir desde atrás, a varios minutos de distancia, lo que para la Regata significa mucho. “Largaron nueve minutos antes, nosotros estábamos entrando en calor y nos empezaron a gritar los botes de travesía que ya largaban los K2. Nos encontramos con que no estábamos, no había nadie”, repasó Salinas.

“En el caso de largarse un poco antes, el reglamento dice que se tiene que pasar lista de todos los palistas que estén presentes para poder largarla. Esto no se hizo y si lo hicieron, no sé por qué razón no nos tuvieron en cuenta”, agregó.

regata costa

El efecto deportivo fue inmediato para uno de los botes que era candidato antes del arranque de la edición de Oro. “No sé si fue intencional o no, pero nos jodieron bastante la carrera porque veníamos en una linda pelea con los hermanos Balboa, a menos de un segundo. Tuvimos que salir a buscarlos, a remontar, pusimos toda la máquina que teníamos y estuvimos a punto de conectar con el pelotón de punta, pero después de 30 kilómetros de persecución nos quedamos sin nada”, contó.

El reclamo tiene un costo

La situación llevó a Salinas y Ratto a presentar una protesta formal y allí se encontraron con otra sorpresa. “Presentamos una nota por medio del delegado y para que nos tomen la nota tenemos que poner 25 euros. El día anterior también lo hicimos por incidentes con los hermanos Balboa que estuvieron, vamos a decir, sucios además, golpeando, chocando, amenazándonos, porque se ve que no les gustó que les hayamos ganado la etapa allá arriba en Roca”, afirmó sin titubear a Visión FM.

Salinas está corriendo su sexta regata, donde ya fue campeón en K1 y K2, y fue duro con la organización. “La organización de este año, lamento decirlo, no está a la altura de un 50 aniversario”, afirmó.

“La verdad que es inexplicable. Supongo que tenés que largarla con los ojos tapados porque normalmente siempre nos buscan a nosotros, a los 4 o 5 botes de punta para asegurarse de que estén ahí. Lo buscan a Franco y a Dardo, a Martín, a Piri, a Damián y Facundo, a Blazica y Napoli. Y nada, en este caso parece que no fue así, y largamos bastante atrás”, insistió.

A eso se sumó el desconocimiento del tramo, que elevó aún más el riesgo. “Era una etapa nueva para todos prácticamente. Muy pocos la han hecho y los que la hicieron fue hace 20 o 25 años, así que el río es totalmente diferente. Íbamos prácticamente a la aventura, sin conocer nada, a toda máquina, pudiendo cometer errores con las piedras, con lugares que no conocés”, comentó.

Pese a todo, el choelense asegura que no bajarán los brazos: "Lo único que podemos pensar nosotros es en administrar e intentar llegar lo mejor posible a Viedma porque esto nos puede pasar factura y más de lo que ya nos pasó”.

La polémica trascendió el ámbito local ya que el evento tiene los ojos del mundo puestos en ella. “He hablado con varios palistas de acá de Argentina y del mundo que la están viendo y todos dicen lo mismo, les parece una vergüenza esto. El Piri y Martín también estuvieron a punto de llegar tarde a la largada. No les avisaron y conectaron justo en el último momento con el pelotón antes de largar”, comentó.

Con todo lo atravesado, expuso la grieta que se abrió dentro de la competencia. “Fue bastante raro, y la mayoría con los que hablo, salvo dos o tres que están a favor de los botes que salieron beneficiados, están todos de acuerdo con prácticamente neutralizar la etapa y que no se tome en cuenta”, aseguró.

Pese a que la carrera no se neutralizó y la competencia siguió, luego de la etapa 5, el bote de Salinas y Ratto tuvieron un bonus de 1 minuto.

En Choele Choel, los hermanos Balboa, líderes de la Regata, marcaron un total de 10:08:52.2 mientras que Agustín Ratto y Julián Salinas acumulaban 10:12:49.9. Antes de comenzar la sexta etapa de 40 kilómetros entre la Estancia Ferrari y General Conesa 10:11:49.9 los segundos partieron con el reloj actualizado. Sin embargo, quedaron lejos de los primeros.

"Les falta mucho"

Tras las declaraciones de Julián Salinas, quien respondió de manera contundente fue Franco Balboa. Junto con su hermano Dardo, el miércoles estiraron ventajas en la punta de la carrera y tras bajarse del bote soltó: “Estamos contentos, la verdad que esta regata tiene botes de altísimo nivel pero los chicos tienen que seguir trabajando, les falta mucho para poder ganarnos una regata a nosotros. Sabíamos que desde Neuquén la carrera era larga, esperábamos hacer la diferencia en la primera etapa pero estábamos nuevos y nadie iba a regalar nada”.

balboa hermanos regata

La Regata del Oro ya está metida de lleno en el Valle Inferior de Río Negro. Allí los palistas tendrán su segundo descanso, este jueves, y afrontarán las últimas tres etapas a partir del viernes. En los últimos capítulos de la edición 50, el río cambia su cara y cada etapa se vuelve una prueba distinta con el viento, las olas y el cansancio acumulado que se hace presente. La lucha por la general entra ahora en su fase más dura y decisiva.

Luego del descanso, se espera que la séptima etapa se lleve adelante en horario matutino, a partir de las 10, siendo esta la única etapa que se corra antes del mediodía.

Lo que sigue

DESCANSO jueves 15

ETAPA 7 | viernes 16 | Gral. Conesa - Estancia 48 km

ETAPA 8 | sábado 17| Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 | domingo 18| La Cantera - Viedma 50 km