La dupla de los Balboa se quedó con la Regata del Río Negro

Los hermanos ganaron la última etapa, aprovecharon la ventaja y se quedaron con el título tras 9 etapas.

Luego de once días de competencias y nueve exigentes etapas, la dupla de Franco y Dardo Balboa fue la más veloz de la Regata del Río Negro . El tradicional evento de canotaje culminó este domingo en Viedma con el último tramo ganado por los neuquinos, que se fundieron en un abrazo para celebrar la gran victoria.

No es un éxito más para los representante del Club Santafesino de Neuquén , por lo extensa que fue la carrera y porque se trató de la edición 50, las "Bodas de Oro" de uno de los eventos icónicos del deporte regional.

Como es habitual año tras año, la gente de Viedma y quienes pudieron acompañar a los palistas toda la carrera en el recorrido, se apostaron sobre la costa del río en la capital rionegrina para esperar, alentar y aplaudir a los competidores a medida que fueron llegando.

No es un título más

Al igual que en la última etapa, el bote 3 de los Balboa dejó en el segundo lugar al dupla de Agustín Ratto y Julián Salinas llegaron inmediatamente detrás, completando otra gran actuación.

Apenas se bajaron del bote, los hermanos se fundieron en un abrazo y saludaron cordialmente a sus rivales, con los que hubo alguna polémica durante la carrera.

El tiempo de los ganadores fue de dos horas, 48 minutos y 52 segundos en la etapa.

"La vivimos con mucha emoción en las primeras etapas. Pudimos hacer una gran diferencia en la cuarta y sexta etapa y desde ahí remar mucho más tranquilos. Toda la vida nos preparamos para esta Regata. Es mucha la experiencia que tiene que acumular para que no se te pase ningún detalle", dijo Dardo a la transmisión oficial.

"Dedicárselo a la familia, que es la que siempre está, es la que aguanta todo siempre desde el principio. Va para Neuquén, pero también es para toda a la gente de Viedma. Muchísimas gracias a todos", agregó Franco.

Damián Pinta y Facundo Lucero completaron el podio, con la satisfacción de haber sido una de las duplas ganadoras durante la Regata al imponerse en la tercera y quinta etapa.

Los hermanos Feijoó, en la embarcación número 5, llegaron en el cuarto lugar en la última etapa. Fermín y Nahuel también cerraron en buena forma la edición de Oro, siendo cuartos en la general.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, históricos ganadores de la Regata, se quedaron con su categoría K2 Máster A y llegaron quintos en la etapa y también en la general.

La dupla de Biguá, Cristian Esparza- Bautista Sandoval, se quedaron con la Regata Internacional en K2Junior y fueron sextos en la general.

Estos mencionados fueron los ganadores de las principales categorías entre 200 palistas que iniciaron la competencia once días atrás en Plottier.

La parte política de la Regata

En la premiación estuvieron juntos Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti. Gobernador y vice compartieron el cierre del evento donde el gobierno provincial hizo su aporte en la parte logística como cada año y fue uno de los principales auspiciantes.

Cabe mencionar que el titular del ejecutivo y Pesatti protagonizan una disputa política que los dividió, sobre todo después de que el gobernador eligiera a Facundo López como candidato a senador y no a Pesatti.