El árbitro quedó involucrado en una nueva polémica. Habría solicitado u$s15 mil al presidente de un club para favorecerlo en un partido.

El árbitro Luis Lobo Medina fue acusado de pedir dinero para favorecer a un club.

La filtración de un audio atribuido al árbitro Luis Lobo Medina generó un nuevo escándalo en el fútbol argentino y puso bajo la lupa a la estructura arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la grabación, difundida este miércoles en el programa WiFi, de A24, el juez hablaría con un dirigente y le consultaría por una entrega de dinero para él y uno de sus colaboradores.

El material fue presentado por los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, quienes aseguraron que la grabación es auténtica y que no fue generada mediante inteligencia artificial. Según explicaron durante la emisión, el registro llegó a la redacción a través de una fuente reservada.

En la conversación telefónica difundida por el ciclo televisivo, el árbitro se dirige a su interlocutor como "Presi" y utiliza una serie de expresiones que funcionarían como claves para referirse a una presunta entrega de dinero.

"Hola Presi, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos con todo, vamos con todo. Decime cuántas botellitas... Y bueno, te comento que lo tengo al asistente del costado también, así lo incluimos en el combo, en el McCombo. Vos avisame eso", se escucha en la grabación.

Según la explicación de Wiñazki y Fioriti, cada "botellita" equivaldría a 1.000 dólares. En ese encuentro, el pedido habría alcanzado los 15.000 dólares, mientras que la referencia al "McCombo" aludiría a la inclusión de uno de los jueces de línea en el supuesto acuerdo.

Los periodistas sostuvieron que el audio fue chequeado antes de su difusión. Sin embargo, el contenido de la conversación y las interpretaciones sobre las expresiones utilizadas corresponden a la versión presentada en el programa.

Lobo Medina, otra vez bajo sospecha por una filtración

El árbitro de 41 años, con categoría internacional, ya había quedado involucrado en otras denuncias por presuntas irregularidades en el arbitraje.

En marzo de este año se difundieron chats de WhatsApp vinculados a un partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado en 2021 por la Primera Nacional. En esos mensajes, un expresidente del Consejo Federal de la AFA habría indicado dónde debía cobrar el dinero el árbitro.

Uno de los fragmentos difundidos en aquella oportunidad señalaba: "Lobito pide 400". Del Gaiso recordó que presentó una denuncia tras la filtración y cuestionó el avance de la investigación judicial.

"El tema de Lobo Medina era escandaloso, dijo abiertamente que benefició a Tigre", sostuvo el legislador, quien anticipó que incorporará el nuevo audio a la causa.

Quién es Luis Lobo Medina

Luis Orlando Lobo Medina de 41 años nacido el 14 de octubre de 1984 en Banda del Río Salí, en provincia de Tucumán. Dirige en Primera División desde 2022 y como árbitro internacional desde 2025.

A los 18 inició su carrera en el arbitraje, y rápidamente fue ascendiendo. Su debut en torneos del Consejo Federal estuvo en la temporada 2011/2012, mientras que el gran salto a la segunda división del fútbol argentino lo hizo en el 2015. En ese año, dirigió el ascenso de Talleres de Córdoba en Formosa ante Sol De América.

También durante esa misma temporada, jugó su primera gran final. Fue la definición de los Play Off del Federal A, entre Juventud Unida Universitaria de San Luis y Unión de Sunchales, donde los puntanos se quedaron con el ascenso.

Pero el árbitro tucumano Luis Lobo Medina siempre estuvo vinculado a las polémicas y en su época en el ascenso, era recurrente su designación en partidos importantes que definían finales, ascensos o descensos.