La panelista había aclarado que se tomaría el año entero para definir su porvenir en la televisión argentina.

Yanina Latorre estaría cada vez más cerca de dejar América TV para desembarcar en El Nueve. Aunque la panelista había aclarado que se tomaría todo el año para definir su futuro televisivo, una serie de comentarios de Tartu y Ángel de Brito alimentó las versiones sobre su posible pase. La operación se daría en medio de los cambios que atraviesan las señales.

El movimiento está relacionado con la venta de Mandarina, productora de varios ciclos de América, al Grupo Octubre, que también es propietario de El Nueve. En ese contexto, ya trascendió que Mariana Fabbiani mudará DDM a la nueva pantalla . Ahora, las miradas están puestas en el destino de dos figuras centrales de la programación: Yanina y Ángel de Brito.

La principal pista surgió durante una charla entre Tartu y De Brito en Bondi. El conductor de Pasó en América contó que les comunicaron que el programa terminará el 31 de diciembre, aunque sus integrantes estarían contemplados para la grilla de febrero. "Pregunté, para organizarnos y me dijeron: ' Termina el 31 de diciembre y están en la grilla para el año que viene , a partir de febrero'. Pero la grilla es un papel, sobre todo con todos los cambios que va a haber", explicó.

Al hablar sobre su situación contractual, Tartu marcó una diferencia con Sabrina Rojas: "Yo quedo liberado, Sabri no, porque tiene contrato con América…". En ese momento, De Brito intervino y señaló que la actriz continuaría en la señal con SQP. El periodista coincidió con esa posibilidad, aunque puso en duda que el ciclo conserve ese nombre cuando se concrete la reorganización de la programación.

En América confirman que Yanina Latorre se queda en el canal #PuroShow pic.twitter.com/OvVvtAAwn6 — Pampito (@PampitoOk) November 18, 2026

La frase de Tartu que dejó dudas sobre su continuidad

"Exacto. Que no sé si se va a llamar SQP, yo creo que no. Esa parte no la sé. Vos tendrás más datos", agregó Tartu. Sus declaraciones dejaron entrever que Rojas tendría continuidad en América, mientras que él quedaría con mayor libertad para negociar su próximo destino. En ese escenario, el futuro de Latorre también aparece ligado a las decisiones que tome la productora.

De acuerdo con la información que circula, la panelista podría incorporarse a El Nueve y compartir pantalla con De Brito en una franja cercana a las 20. La posibilidad abriría un nuevo capítulo en la relación televisiva entre ambos, que actualmente trabajan en señales diferentes. Sin embargo, hasta el momento no hubo un anuncio oficial que confirme la mudanza.

Por ahora, Yanina había manifestado que necesitaba tiempo para evaluar las propuestas y resolver cómo continuará su carrera. La venta de Mandarina y el reordenamiento de los contenidos modificaron el escenario, por lo que las negociaciones podrían acelerarse antes de fin de año. La definición de su futuro será una de las incógnitas de la televisión para 2027.