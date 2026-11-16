Tras todo lo que se habló tras la venta de Mandarina Contenidos , se dio a conocer un detalle clave en el futuro de la conductora .

El futuro laboral de Yanina Latorre empieza a tomar forma y Pampito , conductor de Puro Show , sorprendió a la audiencia con información sobre el próximo paso de la conductora en televisión.

En vivo en el ciclo de eltrece , el periodista reveló que ya se habría registrado una marca que estaría vinculada al nuevo programa que tendría la presentadora en América TV .

“Aparentemente, Eduardo Vila habría registrado un nombre como una marca: ‘El Show de Yanina’”, comenzó diciendo. Pero eso no fue todo. El conductor también reveló cuáles serían las siglas que acompañarían al ciclo: “Registró ‘El Show de Yanina y registró SDY, que son las siglas como SQP (Sálvense quien Pueda, actual ciclo que encabeza Yanina)”.

“Esto ya está registrado, no digo que este sea el nombre definitivo para el programa de Yanina en América. Pero sí, ya están adelantándose y ya habrían hecho este registro de la marca y las siglas”, siguió.

Y cerró: “Con las fotos que subió la semana pasada Yanina con el CEO de América, con cómo viene expresándose ella públicamente, más lo que cuenta acá Angie Balbiani, que a ella le confirman que Yanina se quedaría en América, para mí ya es un hecho. No sé si está firmado”.

Yanina Latorre y un perdón a medias tras su participación de la carpa VIP

El escándalo por la carpa VIP en la primera misa que brindó el papa León XIV en CABA durante su paso por la Argentina, continúa. Varios famosos que asistieron, terminaron siendo el centro de los cuestionamientos por aceptar la invitación al recinto diferenciado, con comida, bebidas, entre otros detalles, al de los millones de fieles.

Una de las figuras mencionadas en este grupo de famosos en el que también estuvieron distintos empresarios de los medios de comunicación entre otras personalidades, fue Yanina Latorre, quien tuvo que salir a aclarar la situación para bajarle la espuma al caso y despegarse de lo ocurrido. “Recibí una invitación y creo que también muchas de las personas que critican, si lo hubieran invitado por ahí hubieran ido. Yo no pedí nada y no exigí nada. A mí me llegó una invitación, la acepté porque me parece que era un hecho histórico”, dijo en radio El Observador.

“Yo creo que este tipo de invitaciones, cuando va el Papa o cuando van personalidades, existen en todos lados del mundo, en todos lados del mundo”, se justificó y luego explicó: “No conseguí una entrada por la izquierda, no hice nada. Había un montón de personas. Yo creo que los que tienen que dar explicaciones, si no están de acuerdo con los invitados, el criterio de la invitación, yo no lo conozco, es el que invitó”, disparó.

En su relato, dijo: “Cuando llegué, a mí alguien me dijo: ‘Es por acá, camina por ahí, dobla ahí, entra ahí’. Yo no pedí una carpa, yo no pedí comida, yo no pedí nada, yo no hice nada”. "Yo creí que iba a ir, por eso fuimos preparadas con Analía, con los anteojos, con la gorra, el agua, los abanicos, porque íbamos a ir a esperar”, agregó.

El pedido de disculpas

“Estuvimos una hora en una carpa que yo no pedí, yo no contraté, yo no saqué, yo no pagué, ni contraté un catering. Y después pasamos a las sillas donde estábamos nosotros, con los curas”, sumó en su relato. Sobre los cuestionamientos que recibió, dijo: "Todo el mundo me dice: ‘Da la cara’. Das la cara cuando robaste, das la cara cuando mataste, das la cara cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui”.

Yanina Latorre hizo su descargo sobre su presencia en la carpa VIP durante la misa del papa León XIV.

Luego, dejó en claro que ofrece sus disculpas: "Yo, sinceramente, si a la gente, si al pueblo, si a los ciudadanos, si a los argentinos, los ofendí en algo, les pido perdón. Y no se me caen los anillos por pedir perdón”. “Por ahí yo hago un tipo de contenido que es medio socarrón, así como cuento la muerte de mi papá, la muerte del perro, cómo me peleo con Diego y mis desgracias. De la misma manera conté la misa, no la quise frivolizar, no quise faltarle al respeto, ni a los fieles, ni a la gente”, cerró.