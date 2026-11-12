La conductora televisiva lanzó un descargo en su programa radial y explicó cómo se gestó su presencia en el recinto exclusivo. El video.

"Si ofendí a alguien, pido disculpas": Yanina Latorre y un perdón a medias tras su participación de la carpa VIP

El escándalo por la carpa VIP en la primera misa que brindó el papa León XIV en CABA durante su paso por la Argentina , continúa. Varios famosos que asistieron, terminaron siendo el centro de los cuestionamientos por aceptar la invitación al recinto diferenciado, con comida, bebidas, entre otros detalles, al de los millones de fieles.

Una de las figuras mencionadas en este grupo de famosos en el que también estuvieron distintos empresarios de los medios de comunicación entre otras personalidades, fue Yanina Latorre , quien tuvo que salir a aclarar la situación para bajarle la espuma al caso y despegarse de lo ocurrido.

“Recibí una invitación y creo que también muchas de las personas que critican, si lo hubieran invitado por ahí hubieran ido. Yo no pedí nada y no exigí nada. A mí me llegó una invitación, la acepté porque me parece que era un hecho histórico”, dijo en radio El Observador.

“Yo creo que este tipo de invitaciones, cuando va el Papa o cuando van personalidades, existen en todos lados del mundo, en todos lados del mundo”, se justificó y luego explicó: “No conseguí una entrada por la izquierda, no hice nada. Había un montón de personas. Yo creo que los que tienen que dar explicaciones, si no están de acuerdo con los invitados, el criterio de la invitación, yo no lo conozco, es el que invitó”, disparó.

En su relato, dijo: “Cuando llegué, a mí alguien me dijo: ‘Es por acá, camina por ahí, dobla ahí, entra ahí’. Yo no pedí una carpa, yo no pedí comida, yo no pedí nada, yo no hice nada”.

"Yo creí que iba a ir, por eso fuimos preparadas con Analía, con los anteojos, con la gorra, el agua, los abanicos, porque íbamos a ir a esperar”, agregó.

Yanina Latorre hizo su descargo sobre su presencia en la carpa VIP durante la misa del papa León XIV.

“Estuvimos una hora en una carpa que yo no pedí, yo no contraté, yo no saqué, yo no pagué, ni contraté un catering. Y después pasamos a las sillas donde estábamos nosotros, con los curas”, sumó en su relato.

Sobre los cuestionamientos que recibió, dijo: "Todo el mundo me dice: ‘Da la cara’. Das la cara cuando robaste, das la cara cuando mataste, das la cara cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, repito, acepté la invitación, fui”,

Luego, dejó en claro que ofrece sus disculpas: "Yo, sinceramente, si a la gente, si al pueblo, si a los ciudadanos, si a los argentinos, los ofendí en algo, les pido perdón. Y no se me caen los anillos por pedir perdón”

“Por ahí yo hago un tipo de contenido que es medio socarrón, así como cuento la muerte de mi papá, la muerte del perro, cómo me peleo con Diego y mis desgracias. De la misma manera conté la misa, no la quise frivolizar, no quise faltarle al respeto, ni a los fieles, ni a la gente”, cerró.