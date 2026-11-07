Pampita contra todos: qué dijo luego de que su entorno revelara su separación de Martín Pepa

La separación de Pampita y Martín Pepa sumó un nuevo capítulo y esta vez el foco se trasladó a su entorno más cercano. Después de que trascendiera el final de la relación, la modelo habría reaccionado con enojo al enterarse de que la noticia había llegado a los medios. Su principal preocupación habría sido descubrir quién compartió el dato con la prensa y cómo se había roto la reserva que mantenía sobre su vida sentimental. La situación generó tensión entre sus amistades, que quedaron bajo sospecha.

Según trascendió, Carolina habría decidido hablar individualmente con varias de sus amigas para preguntarles por la filtración. El planteo habría sido directo y estuvo acompañado por una frase que dejó en evidencia su indignación: “¿Cómo puede ser que Yanina Latorre siempre se entere de que me separo? ¿Quién se lo cuenta? ”. La reacción habría sorprendido a algunas de las mujeres de su círculo, que no esperaban quedar involucradas en una discusión por la difusión de información privada.

La escena fue relatada por la propia comunicadora durante SQP, donde también describió el malestar que habría provocado la búsqueda de una supuesta responsable. “Pampita está enojadísima con sus amigas” , aseguró la panelista al presentar el episodio. Luego agregó que la conductora habría mantenido conversaciones por separado con varias personas de confianza. La insistencia en conocer el origen del dato habría generado respuestas tajantes y cierta distancia dentro del grupo.

“Estuvo hablando por separado con varias de sus amigas y algunas le dijeron: ‘No me cuentes más tu vida’”, contó la periodista. La frase reflejaría la incomodidad de quienes no quieren quedar involucradas en nuevas sospechas ni ser señaladas por futuras filtraciones. Sin embargo, la propia comunicadora aclaró que ninguna de las amigas de Ardohain fue quien le acercó la información sobre la ruptura. “No fue ninguna de las amigas de Pampita. No hablé con ningunas porque sabía que si me iban a decir que no”, explicó.

“PAMPITA TERMINÓ CONFIRMANDO MI PRIMICIA”

Yanina Latorre se refirió a los últimos dichos de Pampita sobre su separación de Martín Pepa.



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Yanina contó que el dato surgió del entorno de Pepa

La panelista también detalló cómo habría recibido la primicia y apuntó hacia un ámbito diferente al de las amistades de la modelo. Según su relato, el dato habría surgido del entorno de Pepa, vinculado al mundo del polo. “Él se lo contó a alguien de su entorno y esa persona habló de más. Me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘Pepa dejó a Pampita’. La persona que me lo contó es del polo”, sostuvo. De esa manera, buscó despejar las dudas sobre las personas cercanas a la modelo y explicó por qué la noticia llegó hasta el programa.

La ruptura había trascendido días antes y, de acuerdo con las versiones difundidas, la decisión habría partido del empresario, en medio del desgaste provocado por la distancia y las agendas de ambos. La conductora, en tanto, evitó profundizar públicamente sobre los motivos de la separación y pidió que los dejaran tranquilos cuando fue consultada. Ahora, además del final del vínculo sentimental, la polémica gira alrededor de la filtración y de la confianza dentro del círculo íntimo de una de las figuras más conocidas del espectáculo argentino.