"Que nadie nos exponga sin consentimiento": el mensaje de Nazarena Di Serio tras el comentario de Lussich

Nazarena Di Serio cuestionó al conductor de Intrusos por hablar de un tema personal sin consultarla y expresó su enojo en las redes sociales.

Un nuevo enfrentamiento sacudió el mundo del espectáculo y tuvo como protagonistas a Nazarena Di Serio y María Fernanda Callejón . La interna entre las panelistas de La mañana con Moria trascendió las paredes de eltrece y llegó a otro programa de televisión, donde se dieron a conocer detalles de lo que habría originado la discusión.

Según contó Di Serio, Callejón llegó esa mañana de mal humor y comenzó a tirar comentarios antes de que arrancara el maquillaje. “ Yo la verdad es que no le di bola. Fui tipo, ella tiraba como comentarios al aire, a ver si picaba alguno. Yo, son las ocho de la mañana, estoy dormida, nada, cero”, relató.

La discusión escaló cuando la maquilladora consultó si cierta información estaba en el grupo de WhatsApp del programa. Di Serio confirmó que sí; Callejón discutió que no. Fue entonces cuando llegó el comentario que la hirió: “Y o no estoy tan al pedo como vos, yo tengo una hija ”. “ Me entró el comentario mal, porque ella no sabe mi realidad, ella no sabe mi vida ”, dijo Di Serio.

Sin embargo, una de las versiones difundidas provocó una fuerte reacción de la periodista, que decidió expresar públicamente su malestar. El episodio ocurrió después de que Rodrigo Lussich abordara el conflicto. Allí, el conductor contó cuál habría sido el detonante de la pelea entre las integrantes del ciclo que conduce Moria Casán.

El comentario de Rodrigo Lussich que desató la polémica

La información compartida en el programa de espectáculos no pasó inadvertida para Nazarena Di Serio, quien rápidamente recurrió a su cuenta de X para cuestionar la manera en que se expuso una cuestión vinculada con su intimidad: “¿Cómo es eso de que un conductor cuenta al aire que una persona tuvo un embarazo interrumpido sin el consentimiento de la persona?”, planteó la periodista, visiblemente molesta por la información que había circulado.

En su descargo, también aclaró que no había atravesado una experiencia de esas características y cuestionó que se hablara públicamente de una situación tan sensible sin haberle preguntado previamente: “Primero que por suerte no me tocó pasar por algo tan doloroso. Segundo, si hubiera pasado, ¿por qué lo cuenta si yo no lo dije? Tercero, jamás me consultó”, manifestó.

Nazarena Di Serio habló de su deseo de ser mamá

Lejos de dar por terminado el tema, Di Serio profundizó su postura y explicó por qué consideraba especialmente delicado que se difundieran versiones sobre su vida personal: “Es uno de los temas más delicados que hay. Lo que atravieso como mujer con respecto a mi deseo de ser Mamá no lo hago público, pero ya que lo hicieron por mí”, escribió en la red social.

Luego, la periodista decidió expresar un sentimiento que, según explicó, mantiene en el ámbito privado: sus ganas de convertirse en madre: “Sí, muero de ganas de ser mamá y lamento no serlo, por ahora”, enfatizó, en uno de los fragmentos más personales de su descargo.

El contundente mensaje de la periodista en redes sociales

Finalmente, Nazarena cerró su publicación con una reflexión sobre los límites de la exposición pública y el derecho a decidir qué aspectos de la vida personal compartir: “Que nadie nos exponga sin consentimiento NUNCA. Perdón todas las faltas y lo mal que escribí. Estoy re caliente”, remató. Aunque no mencionó directamente a Rodrigo Lussich, sus palabras estuvieron dirigidas al comentario que el conductor había realizado en Intrusos.

De esta manera, lo que comenzó como una interna entre Nazarena Di Serio y María Fernanda Callejón terminó sumando un nuevo capítulo, esta vez atravesado por un reclamo sobre la privacidad, el consentimiento y la exposición de cuestiones personales en los medios de comunicación.