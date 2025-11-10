Moria Casán debutó en El Trece y compitió con Telefe: ¿quién ganó el rating?

La conductora se enfrentó a Georgina Barbarossa y El Trece se la juega con un programa dinámico y con figuras del espectáculo. ¿Lo viste?

Moria Casán debutó este lunes en su nuevo programa La mañana con Moria por la pantalla de El Trece. La conductora recibió a Graciela Alfano como su primera invitada y presentó a su panel de periodistas y celebridades.

Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez, el doctor Guillermo Capuya y desde la cocina Valentina Salezzi fueron los nombres elegidos para acompañarla en este nuevo ciclo.

El programa reemplaza al ciclo que supo conducir Carmen Barbieri y que terminó en marzo del 2025.

La apuesta de El Trece con esta propuesta es lograr acercarse a los números de rating que lidera en las mañanas Telefe. De esta manera, el foco estuvo puesto este lunes 10 de noviembre en los números de Georgina Barbarossa, enemiga de Moria Casán.

Así fue el rating de Moria Casán

A las 9.05 Moria Casán lograba picos de 1.9 puntos mientras que Buen Telefe tocaba los 2.9 puntos según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

Pasadas las 9.30 cuando comenzó A la Barbarossa, Moria alcanzaba los 2.2 puntos mientras que Georgina estaba en 3.1 puntos.

A las 9.48, Casán trepó a 2.8 puntos mientras que su contricantante llegaba a los 3.4 puntos de rating.

Luego de las 10 de la mañana, La mañana con Moria superaba los 3 puntos y Telefe lograba los 3.9 puntos.

El duelo de la mañana se lo llevó, al menos este lunes, Georgina Barbarossa aunque los números son muy buenos para El Trece que con el debut de Moria se acerca a los valores que logra el canal de las pelotas.

Mirtha Legrand opinó de Moria Casán

La llegada de Moria Casán a la pantalla de El Trece sigue dando que hablar. Ahora, Mirtha Legrand no dudó en opinar sobre su regreso a la televisión. La “One” debutará con La mañana con Moria, un nuevo ciclo matutino con el que el canal busca levantar el rating tras varios cambios en su grilla.

Tras varios años alejada de la conducción y enfocada en el teatro y en su biopic, que se estrenará próximamente en Netflix, Moria decidió aceptar la propuesta de El Trece. En diálogo con Puro Show, aseguró: “Nunca craneo o planifico lo que voy a hacer. Yo soy del momentismo absoluto. El día que empecemos, veremos. No creo seguir una rutina, aunque el programa la tendrá; yo voy a desrutinarlo”, afirmó con su característico estilo.

MIrtha.jpg Mirtha Legrand

A días del gran debut, se corrió el rumor que el primer invitado del programa sería Marcelo Tinelli. Sin embargo, por lo ocurrido en los últimos días en su ciclo familiar, debido a la denuncia por amenazas que hizo su hija Juanita Tinelli, el conductor se habría bajado repentinamente.

Ahora, la Chiqui en conversación con MShow (Ciudad Magazine) opinó sobre el nuevo programa que encabezará Moria. “Bienvenida sea Moria”, expresó la legendaria conductora dejando en claro su visto bueno sobre la nueva apuesta del Trece. Sin embargo, cuando se le preguntó si visitaría a la diva, Legrand fue clara al responder: “No, no voy a otro programa”.