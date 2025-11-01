Impactante: se reveló el secreto íntimo de Moria Casán que podría hundir a Susana Giménez

Las divas están llevando a cabo su biopic y, en la serie dedicada a la One, habría varios fragmentos que apuntan contra la conductora de Telefe.

Mirtha Legrand , Susana Giménez y Moria Casán conforman, desde hace décadas, el trío de figuras femeninas más influyentes del espectáculo nacional. Por eso, cualquier detalle de sus vidas, ya sea una declaración, un gesto y hasta un rumor, suele convertirse en noticia prácticamente al instante

En los últimos días, desde el programa "A la tarde" (América TV), surgió una versión que podría generar un auténtico terremoto mediático. Según los panelistas del ciclo conducido por Karina Mazzocco, la One conocería con lujo de detalle la vida amorosa de su colega actriz , incluyendo los nombres de los hombres que pasaron por su vida, tanto en su etapa de mayor exposición como durante su matrimonio.

El rumor se disparó luego de que trascendiera que Su estaría preparando el rodaje de su serie biográfica , una ficción que competiría directamente con la biopic sobre la vida de la lengua karateca, ya en plena producción. En ese contexto, algunos sostienen que la conductora de Telefe teme que su contraparte revele información privada que hasta ahora había permanecido bajo absoluto hermetismo.

“Moria es la que guardó los secretos de Susana, los hombres que estuvieron con ella. Pero a esta altura, ¿qué te importa? A Susana sí le importa, porque no quiere que se sepan muchas cosas de cuando estaba casada”, señalaron en el ciclo de chimentos. Según los periodistas del envío, ambas mantienen desde hace décadas un “código de silencio” que habría comenzado a resquebrajarse con la inminente competencia de sus respectivas series.

Moria Susana 2

Los panelistas incluso aportaron detalles sobre la época dorada de las divas en los años ‘70. “Se reunían en la chacra de Carlitos Perciavalle y las divas tomaban sol en toples. Algunos galanes, como Raúl Taibo, quedaban impactados por su belleza… y no todas volvían a dormir a casa”, relataron entre risas. Además, mencionaron nombres como Ricardo Darín, Carlín Calvo y Arturo Puig, vinculándolos con una etapa intensa de pasiones y rivalidades en los pasillos teatrales.

Otro episodio que habría marcado aquella convivencia artística fue durante la obra de teatro "Sugar", cuando una supuesta “guerra de egos, celos y amores cruzados” habría tensado la relación entre Darín y Calvo. “En ese momento la relación se quebró, y Susana estaba justo en el medio. Ahí se consolidaron cosas que nunca se contaron públicamente”, deslizó uno de los comunicadores, alimentando el misterio.

Las frases del guion de Moria que hicieron enfurecer a Susana

Con el paso del tiempo, la amistad de las celebridades devenidas en presentadoras habría pasado de la complicidad absoluta al recelo. “Se cubrieron durante años una a la otra. Si hasta hoy no sabemos ni el diez por ciento de los hombres que pasaron por sus vidas, es porque tenían códigos. Pero esos códigos podrían romperse en cualquier momento”, aseguraron.

Finalmente, lo que podría agravar el conflicto serían algunos fragmentos del guion de la serie sobre Casán, en los que se utilizarían calificativos que habrían molestado profundamente a la diva de los teléfonos. “Susana está furiosa porque en el guion de la serie aparecen las palabras ‘tilinga’ y ‘hueca’, dos términos que Moria usa muy seguido. Y si Moria hablara, podría arruinarle la vida”, concluyeron.