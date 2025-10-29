Moria Casan se emocionó al hablar de la interpretación de Sofía Gala en su biopic

La One habló acerca de sus primeras sensaciones en torno a la serie que retratará su vida y obra.

Fiel a su estilo, Moria Casán no se guardó nada y habló a corazón abierto sobre la biopic que contará su vida y el papel fundamental que tendrá Sofía Gala en la serie. La diva se mostró impactada por la caracterización de su hija y no dudó en destacar el talento y la conexión especial que las une.

“Sofía va a ser dos partes mías de mi vida muy importantes. ¿Qué puedo decir? Que está impresionante. No la vi ni asistí a ninguna filmación porque no quiero y tampoco se puede demasiado, eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie”, dijo fascinada la One.

Consultada sobre si Sofía le pidió consejos para encarnarla, Moria fue tajante: “No. Ella tuvo sus dudas en aceptar cuando se propusieron. Y el otro día me mandó una cosa muy hermosa... me dijo ´mamá, te amo, creo que estaba en tu panza y ahí empecé a actuar y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida’”.

Embed - Moria reveló lo que le dijo Sofía Gala tras comenzar a filmar la serie de su vida: "Creo que..."

Moria Casán tendrá su propia biopic y Sofía Gala será quien la interpretará en dos momentos importantes de su vida. La conductora de La Mañana con Moria, programa que empieza en eltrece, se mostró orgullosa de su hija por su decisión de protagonizarla.

La diva recordó el momento en que supo que iba a ser madre: “Me parece que se estaba preparando desde la panza, porque yo me enteré que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria en El Nueve, así que todo pasó en un escenario”.

Moria Casán vuelve a conducir en TV: "Voy a penetrar la pantalla"

Moria Casán vuelve a la televisión y después de mucho tiempo será en el rol de conductora. La emblemática diva del espectáculo argentino desembarca en El Trece con un nuevo programa matutino que debutará en noviembre, marcando así su regreso al canal donde dio sus primeros pasos hace más de cinco décadas.

Moria Casan

Moria adelantó en una entrevista con Ciudad Magazine cómo vive esta nueva etapa de su carrera y, fiel a su estilo, lanzó una frase que ya promete convertirse en un clásico: "vamos a penetrar la pantalla". Con humor y picardía, la conductora aseguró que se siente feliz de volver a un canal de “linaje” como El Trece.

“Comencé mi carrera acá hace más de 50 años, y ahora me desvirgan de la mañana. Nunca hice la mañana, hice tarde, noche, todo… pero la mañana me faltaba”, bromeó. Consultada sobre qué puede esperar el público de esta nueva apuesta televisiva, Moria respondió con su característico desparpajo: “Esta nueva mañana del 13, para mí, va a ser too much. Y para la gente que lo reciba también, porque vamos a dar lo mejor”.

El ciclo, que marcará el debut de la artista en el horario matutino, combinará el estilo inconfundible de Moria con entrevistas, actualidad, humor y su inagotable carisma.

De esta manera, Moria al fin tendrá su regreso a la pantalla y será con un programa de actualidad en El Trece que la hará competir directamente con el espacio conducido en Telefe por Georgina Barbarossa. El estreno está previsto para noviembre y se enmarca en una nueva estrategia que busca reorganizar los contenidos de la mañana en el canal del solcito.