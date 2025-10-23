Moria Casán vuelve a conducir en TV: "Voy a penetrar la pantalla"

La One regresa a la pantalla chica, en el rol de conductora, y adelantó que se puede esperar del nuevo proyecto.

Moria Casán vuelve a la televisión y después de mucho tiempo será en el rol de conductora. La emblemática diva del espectáculo argentino desembarca en El Trece con un nuevo programa matutino que debutará en noviembre, marcando así su regreso al canal donde dio sus primeros pasos hace más de cinco décadas.

Moria adelantó en una entrevista con Ciudad Magazine cómo vive esta nueva etapa de su carrera y, fiel a su estilo, lanzó una frase que ya promete convertirse en un clásico: "vamos a penetrar la pantalla". Con humor y picardía, la conductora aseguró que se siente feliz de volver a un canal de “linaje” como El Trece.

“Comencé mi carrera acá hace más de 50 años, y ahora me desvirgan de la mañana. Nunca hice la mañana, hice tarde, noche, todo… pero la mañana me faltaba”, bromeó. Consultada sobre qué puede esperar el público de esta nueva apuesta televisiva, Moria respondió con su característico desparpajo: “Esta nueva mañana del 13, para mí, va a ser too much. Y para la gente que lo reciba también, porque vamos a dar lo mejor”.

image

El ciclo, que marcará el debut de la artista en el horario matutino, combinará el estilo inconfundible de Moria con entrevistas, actualidad, humor y su inagotable carisma.

Moria Casán desembarca en El Trece y competirá con una figura de Telefe

Moria Casán se prepara para regresar a la televisión con un nuevo ciclo matutino en la señal de El Trece que la ubicará en competencia con Georgina Barbarossa por la misma franja horaria. La propuesta será un magazine de actualidad que forma parte de una serie de cambios pensados para renovar la programación del canal dependiente del Grupo Clarín.

De esta manera, Moria al fin tendrá su regreso a la pantalla y será con un programa de actualidad en El Trece que la hará competir directamente con el espacio conducido en Telefe por Georgina Barbarossa. El estreno está previsto para noviembre y se enmarca en una nueva estrategia que busca reorganizar los contenidos de la mañana en el canal del solcito.

image

En las últimas horas, Ángel de Brito dio a conocer la noticia en su programa Ángel Responde (Bondi Live), donde detalló los cambios que se vienen en la grilla. “Todos saben que a El Trece no le está yendo muy bien, así que pensaron cambios para levantar la mañana y la tarde, ya que la noche ya está arreglada”, explicó.

En la misma línea, reveló que la llegada de Moria Casán se presenta como una apuesta fuerte para captar la atención del público en el horario matutino, con un formato estilo magazine de actualidad. Según el conductor, el nuevo ciclo se emitirá en el mismo horario que ocupa Georgina Barbarossa en otro canal. “Horario donde competirá con su archienemiga Georgina Barbarossa”, continuó.

Además del desembarco de Moria Casan, El Trece prepara otros movimientos en su programación. “Por la tarde van a poner a Belén Ludueña para conducir otro programa de actualidad”, adelantó Ángel de Brito. La periodista, que ya tuvo experiencia en conducción, será parte de los cambios que buscan revitalizar la franja vespertina.