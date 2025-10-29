Robinho negó recibir trato preferencial en la cárcel y se conocieron duras imágenes donde cumple la sentencia

El futbolista brasileño habló desde la cárcel luego de las críticas recibidas. Qué dijo sobre su estadía en la Penitenciaría II de Tremembé.

El exfutbolista Robinho atraviesa un duro presente cumpliendo una sentencia dictada en Italia por violación grupal en la Penitenciaría II de Tremembé , de San Pablo. Al sitio donde está privado de su libertad ingresó en marzo de 2024 y deberá completar los nueves años que fueron dispuestos por la justicia.

Desde el interior de la cárcel que dispone de lugar para 430 reclusos, entre los cuales se encuentran personas que han sido detenidas por casos conocidos y de cierta repercusión. En las últimas horas el exdelantero que supo brillar en clubes como el Milán de Italia habló a través de un video del Consejo Comunitario de Taubaté , una organización supervisora de actividad judicial en la región, contando los detalles de su estadía en el lugar.

En los últimos días el exfutbolista recibió distintas críticas debido a que recibiría un trato preferencial o diferente al resto de los reclusos. Sin embargo Robson De Souza, su nombre de pila, negó esta situación: “Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liberta___depre/status/1983309911720088037&partner=&hide_thread=false Robinho conta como é a rotina na prisão.



O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo, e está preso na P2 de Tremembé, no interior de São Paulo.



"Aqui o objetivo é reeducar, ressocializar aqueles que cometeram erro. Nunca tive nenhum tipo de liderança… pic.twitter.com/jf3ieldlv6 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 28, 2025

A su vez negó tener facilidades a la hora de realizar distintas actividades recreativas: "Nunca he tenido ningún tipo de beneficio. Las visitas son los sábados o domingos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos. El trato es el mismo para todos. Mi dieta, mi horario de sueño, todo es igual que con los demás reclusos. Nunca he comido nada diferente, nunca he recibido un trato diferente. Cuando llega la hora de trabajar, hago todo lo que hace el resto. Si queremos jugar al fútbol, está permitido los domingos, cuando no hay trabajo".

"Han estado diciendo mentiras de que soy un líder carcelario o de que tengo problemas psicológicos. Nunca he tenido eso, nunca he tenido que tomar medicamentos, gracias a Dios. A pesar de lo difícil que es estar en una penitenciaría, es normal, pero gracias a Dios siempre he tenido la cabeza fría y estoy haciendo todo lo que puede hacer cualquier recluso", contó en el video afirmando que no es líder de ninguna banda en la interna de la cárcel.

"Aquí en la prisión de Tremembé el objetivo es reeducar, resocializar a quienes han cometido errores. Nunca tuve ningún tipo de liderazgo aquí, ni en ningún otro lugar. Aquí, los guardias son los que mandan, como ya les dije, y nosotros, los internos, sólo obedecemos". "Los guardias mandan, y los presos obedecemos”, afirmó sobre el trato en la Penintenciaría II de Tremembé.

Durante su llegada a la cárcel, el exjugador de la Selección brasileña presentó varios recursos judiciales para pedir por su libertad pero la justicia no se lo permitió. El último de ellos fue desestimado en agosto de 2024.

Ese mismo año el jugador dio una entrevista donde afirmó tener pruebas suficientes para demostrar su inocencia. "Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, después de eso me fui a casa. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa.... Nunca lo negué. Fue consensuado. Nunca lo negué. Podría haberlo negado, porque mi ADN no está ahí. Pero no soy un mentiroso", dijo en TV Record.