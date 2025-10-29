A qué se dedica Nicolás Rossi, el hijo de Iliana Calabró y Fabián Rossi que la convertirá en abuela

La noticia fue confirmada en las redes sociales por el periodista Fede Flowers meses más tarde debido a una complicación por la que no se podía hacer público.

Iliana Calabró recibió una de las noticias más emocionantes al ser notificada por su hijo Nicolás Rossi, fruto de su relación con Fabián Rossi, que será abuela. Luego de meses donde la información estuvo oculta por una situación particular, el periodista Fede Flowers confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

"Tal como lo adelanté el 3/10 Iliana Calabró será abuela por primera vez de su hijo mayor Nicolás Rossi. Felicitaciones abuela", escribió en su cuenta de X (ex Twitter). Más allá de que el anuncio del periodista confirmando la noticia es reciente, hacía meses internamente sabían de la situación.

Según trascendió por parte del periodista, la noticia tuvo que ser demorada debido a que en los primeros meses el embarazo corría riesgo y preferían mantener la situación en silencio a la espera de una estabilidad que les permita confirmar la noticia. Habría sido la propia Calabró quien pidió expresamente que no se revele la información hasta tener certezas.

Tal como lo adelanté el 3/10 Iliana Calabró será abuela por primera vez de su hijo mayor Nicolás Rossi. Felicitaciones abuela.

Luego del temor de las primeras etapa, Iliana está feliz de la noticia al igual que su madre Coca. Si bien la ex vedette ya viajó a Brasil para visitar a los padres del bebé, lo haría nuevamente a inicios del 2026, durante enero, donde Bárbara, la novia de Nicolás, tiene fecha de parto.

Cabe recordar que la pareja que serán padres por primera vez residen en Brasil desde 2020, cuando tomaron la decisión para emprender un nuevo camino laboral y familiar. El hijo de Iliana se dedica al turismo y decidieron emprender un nuevo proyecto de vida en dicho país de donde es oriunda Bárbara.

No la quiere ni su hijo: el comentario de Nicanor, el hijo de Nancy Pazos y Diego Santilli a favor de su padre

Las elecciones legislativas nacionales celebradas el pasado domingo generaron una fuerte disputa entre el candidato de la Libertad Avanza Diego Santilli, que terminó ganando las elecciones en PBA, y la periodista Nancy Pazos, quienes fueron pareja y tuvieron hijos fruto de la relación.

La furia se nota aún más en la periodista que en más de una ocasión definió a su expareja como una "mala influencia" para sus hijos debido a que los mismos tienen pensamientos más cercanos a su padre y al liberalismo. De hecho, sus hijos acompañaron al candidato en el búnker de LLA en Capital Federal.

"Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor. Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos", escribió en las redes sociales su hijo Nicanor Santilli Pazos tras el triunfo en las elecciones y en medio de los cruces.

Una publicación compartida por Nicanor Santilli Pazos (@nicanorsantillipazos)

Abordada por un periodista del programa Los Profesionales de Siempre y consultada por la situación, Pazos dijo: “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”. Y agregó: “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”.

Por otra parte sumó: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”, soltó en referencia al streamer liberal Gordo Dan.

En el cierre dijo: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.