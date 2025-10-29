Neuquén: avanzan las obras de pavimentación en el barrio Altos del Limay

La Municipalidad de Neuquén informó que los trabajos se realizan sobre las calles que circulan los colectivos y también en un acceso al Paseo Costero.

La obra de asfalto del barrio Altos del Limay avanza a muy buen ritmo y ya se consolidan las arterias principales por las que circula COLE. Además, se abre una nueva calle pavimentada de acceso al Paseo Costero a través de Bosch y en total se sumarán a la trama urbana de Neuquén más de 40 calles asfaltadas.

En una recorrida por el lugar, Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, detalló el alcance de los trabajos y proyectó que en dos meses estará finalizada.

“Se está pavimentando Conti, Forquera y Bosch, que es el recorrido del colectivo, y a la par avanzando en dos troncales de esta zona que son Saavedra y Río Senguer lo que mejorarán sustancialmente la movilidad y conectividad”, dijo la funcionaria municipal.

obra asfalto altos de limay

Conexión con el Paseo Costero

Contó que uno de los puntos destacados de la obra es la conexión con el río Limay: “Estamos llegando con Bosch hasta el Paseo Costero”, confirmó Bruno y valoró la importancia de abrir accesos consolidados con la zona ribereña. “La inversión total en este sector son $6.500 millones”, confirmó Bruno, quien dijo que “para el verano vamos a tener todo funcionando”.

Sobre esto, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, recordó que el Plan Orgullo Neuquino avanza sin pausa en cada rincón de la ciudad transformando la capital con recursos propios, y destacó que los 6.500 millones de pesos invertidos “son con presupuesto de la Municipalidad de Neuquén”.

En este marco, adelantó que la comuna “está muy próxima a presentar su nuevo presupuesto 2026 que nuevamente contempla alrededor del 40% del total en obras”. Según explicó, esta planificación “tiene que ver con esta ciudad que tiene un crecimiento sostenido, y vamos a seguir acompañando ese desarrollo con las obras que la ciudad necesita”.

Pavimentación Altos del Limay 2

Pavimentación, una obra clave

Calificó la intervención en Altos del Limay como “un hecho muy importante para la ciudad. Tener este nuevo acceso al río Limay y que los recorridos del colectivo estén asfaltados es una mejora significativa, de la misma manera que viene ocurriendo en otros barrios de la ciudad”.

La funcionaria recordó que el Paseo Costero cuenta actualmente con “alrededor de treinta y dos kilómetros”. “El objetivo es inaugurar todas estas obras próximas al verano, cuando el sector ribereño recibe mayor afluencia de visitantes”, comentó Pasqualini.

obra asfalto altos de limay

La Jefa de Gabinete destacó las ventajas que traerá la pavimentación completa del barrio: “Tener todo pavimentado da alternativas de circulación a los propios vecinos y a quienes llegan hacia balneario, y eso nos ordena desde el punto de vista del tránsito, y también le baja la cantidad de tránsito concentrado por ahí en algunas arterias a los vecinos del sector”.

Por último, Bruno recordó que estas obras no son solo pavimento, antes de colocar el asfalto se ejecutan obras complementarias fundamentales: “En este caso tenemos una obra pluvial muy importante, además de completamientos de servicios, complementos de esquinas, cordones cuneta y la delimitación de espacios verdes”.

En total, la intervención comprende más de 40 cuadras, “también tenemos todas las internas en el cuadrante delimitado por las calles Ignacio Rivas, Gatica, Haroldo Conti y Río Senguer”, dijo Bruno. Las calles que serán pavimentadas incluyen Felix Vitale, Pigretti, Favaloro, Padre Juan Gregui, Cristo Rey, Costa del Limay, Ernesto Sábato, Teniente Candelaria, Bosch y Soldado Desconocido.