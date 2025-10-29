Cómo está Eloísa con 17 años, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel: un mix completo de sus padres

Los artistas saludaron a su hija a través de las redes sociales. En detalle, los intereses y pasiones que comparte con sus padres.

Dentro del mundo del espectáculo, es común que los artistas se conozcan dentro de su ambiente laboral y se formen relaciones amorosas entre personalidades destacadas. En este caso, Paola Krum y Joaquín Furriel celebraron el cumpleaños de su hija Eloísa en las redes sociales.

Es común que los hijos de actores y actrices argentinos sean parte del mundo del espectáculo, aunque varios de ellos optan por permanecer en el anonimato y llevar una vida por fuera de las cámaras y los medios de comunicación.

Siguiendo esa línea, Eloísa celebró sus 17 años acompañada de familia, amigos y sus seres queridos. Sus padres celebraron junto a ella a través de posteos en sus cuentas de Instagram y recibieron el cariño de sus seguidores.

RYPGIGD2T5EMNJT2JODZEYV77E

Cómo está Eloísa, la hija de 17 años de Paola Krum y Joaquín Furriel

La relación entre Paola Krum y Joaquín Furriel empezó hace varios años. Ambos se conocieron en los ensayos de "Sueño de una noche de verano", la obra que estrenaron juntos en el Teatro San Martín.

En ese sentido, un tiempo más tarde volvieron a coincidir en el elenco de la novela Montecristo y en la obra de teatro Hamlet. Allí se forjó definitivamente la relación amorosa entre ambos, que derivó en un amor que perduró por varios años.

eloisa-furriel-junto-papa-actor-joaquin-furriel-936018-162935

Finalmente, Eloísa llegó al mundo en 2008 y ambos permanecieron en pareja hasta 2011, hasta que declararon públicamente que no seguían juntos. Sin embargo, el vínculo entre ellos se mantuvo para criar a su hija, y hasta el día de hoy se elogian públicamente cada vez que hablan del otro.

Sin embargo, Eloísa siguió un camino diferente y se mantiene lejos del mundo del espectáculo que rodea a sus padres. A sus 17 años sigue cursando en el colegio secundario, pero muestra su faceta artística a través de su cuenta de Instagram, donde postea videos cantando y proyectos escolares vinculados con el teatro.

wL79u634M_720x0__1

Las declaraciones de Jaoquín Furriel y Paola Krum sobre su hija Eloísa

"El amor más grande posible. Y el chiquito, el de todos los días. Lo cotidiano, los cafecitos ricos, las caminatas, las charlas bobas, carcajadas ridículas. El espejo amoroso de su mirada, esos ojos donde me pierdo porque no puedo más de amor. Lo que me hace reír mi hija, lo que me calma, lo que me sabe…Nadie me conoce así. Y viéndome en las carencias, en las faltas, en mi entrega más total, sin ningún retaceo", compartió Paola Krum en su cuenta de Instagram.

"Me siento tan amada, cuidada, acompañada. Mi compañera, mi amor de hija. Mi hija única, tan única. ¡Qué tremendo orgullo de madre tengo! Qué agradecida hasta las lágrimas estoy. Gracias Elo", añadió.

Las respuestas de familiares y conocidos de la pareja no tardaron en llegar. De hecho, Joaquín Furriel rápidamente respondió el posteo de su ex pareja con varios emojis de corazones.

imagepng (1) (1) Las declaraciones de Jaoquín Furriel y Paola Krum sobre su hija Eloisa

Por su parte, Furriel habló en varias entrevistas sobre cómo fue su relación con Paola Krum y el rol de ella como madre: "Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella".

"No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza. Lo más importante de nuestras vidas que es nuestra hija. Eso es para siempre. Somos muy conscientes de eso, pero tampoco tenemos que hacer un esfuerzo porque el cuidado mutuo sucede naturalmente. Somos una familia", añadió sobre el tema.