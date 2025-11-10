Así fue el explosivo debut de Moria Casán en El Trece

El Trece volvió a tener entre sus figuras a la reconocida exvedete Moria Casán que regresó a la televisión con un nuevo programa que ya tuvo su inicio en la pantalla de la TV en un horario particular para la artista. Desde las 9 condujo su nuevo ciclo llamado "La Mañana con Moria".

Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Amalia Díaz Guiñazú, Federico Seeber y Gustavo Méndez son los panelistas elegidos aunque también se sumaron el doctor Guillermo Capuya y la cocinera Valenteina Salezzi y son parte del equipo que ya tomó vuelo con este proyecto.

“ ¿Qué hacés en la televisión a las nueve de la mañana, mami, en la televisión? Si todos dicen que vos no te levantás temprano, please”, comenzó diciendo con un paso de comedia donde se hablaba a ella misma. Su figura respondió: “Ay pero qué decís, ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano, por eso estoy conduciendo por primera vez la mañana de El Trece, baby”.

“Entonces arranquemos, que está toda la Argentina esperándonos. Vamos a darle a la gente el mejor show de la mañana”, dijo la One expuesta en pantalla, mientras que la propia en el piso respondió: “Pero, por favor, tomatelá que One solo hay una. Ahora solo faltaba que yo misma me cuelgue de mí, ¿quién sos? No te registro, ¡te vas!”.

Luego, con más seriedad y tras una ovación de sus compañeros, expresó: “¿Qué decirles, gente? Gracias a El Trece, gracias a esta bienvenida y a esta vibra. De esto se trata traspasar la pantalla. Es impresionante. Yo debuté en este canal 55 años atrás con el gran José Marrone y esta casa tiene un valor impresionante para mí. Y volver por primera vez con un programa mío, ya que estuve 10 años como jurado en el Bailando, es fabuloso”.

“Ustedes piensan que soy una persona muy energética, que hace un tiempo estudia la Cábala, que es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice, y puede modificar el pasado a través de la física cuántica. Y yo no soy cuántica, porque acá podemos estamos adelantando el año. Cuando la conductora se va de vacaciones, está hecha pelot..., y nosotros comenzando el año en noviembre”, soltó.

Moria programa

Luego cerró con un breve mensaje sobre el sopresivo horario elegido, siendo que habitualmente era una figura que brillaba en el prime time con su participación en el Bailando: “Toda la gente me decía: ‘¿Cómo a la mañana?’. Soy una mujer que aprovecha todo el día. Siempre me comentaron que era la única mujer que aprovechaba toda la mañana porque trabajo por la noche. Se trabaja y se disfruta. Me levanto temprano sola, no tengo problema, y todo el mundo estaba preocupado. Acá estamos, a la mañana todos los días y no te lo podés perder, es otra cosa, otra energía. Esto va a estar bueno, va a haber de todo, y el panel, ¡qué les puedo decir!“.