Mariano Iúdica fulminó a Marcelo Tinelli con un ácido comentario sobre su familia

El conductor se hizo eco de la situación que atraviesa el empresario con problemas económicos y el escándalo por la amenaza a una de sus hijas.

Mariano Iúdica se metió de lleno sobre el escándalo que sacude a Marcelo Tinelli y su familia luego de las amenazas que recibió vía telefónica su hija Juanita. En medio de ello los problemas económicos que atraviesa la estrella de la televisión luego de años donde la vida de lujo prevaleció en él y su familia.

En medio de este problema, su par Iúdica fue durísimo sobre la situación de Marcelo y la relación que tiene con sus allegados en medios de los problemas que tienen. "El chabón cuando se quedó sin un peso, quedó solo. Le sacaron hasta el banquito. Está solo en su casa. Esa paradoja final, él solo en su casa", apuntó en diálogo con Infama.

"Es un monstruo, se va a reinventar seguramente . No sé si es la debacle. Tiene un nivel de vida muy fuerte y todos los que estaban alrededor de él, lo gozaban . ¿Entendés? Ese nivel de vida. Porque todos vivían cómo vivía él, y el que trabajaba era él. Desde exesposas, hijos, amigos, sobrinos, amigos, todo alrededor de él era gasto en un nivel de vida muy alto", sumó sobre su hipótesis.

Por otra parte sentenció: "Evidentemente está mostrando que cuando se corrió el dinero, no quedó nada de amor fraternal. De amor familiar. ¿Entendés?", agregó posteriormente en clara dirección hacia su familia y confesó: "Eso es lo que más me apena".

En medio de la polémica familiar, Cande Tinelli salió a hacer una contundente aclaración

En medio de la fuerte crisis que atraviesa la familia Tinelli, Cande volvió a ocupar el centro de la escena. En los últimos días, la hija del ex conductor de "Showmatch" se convirtió en noticia no solo por los conflictos que atraviesan los distintos integrantes del clan, sino también por un mensaje que publicó en sus redes para frenar los rumores sobre su vida amorosa.

Qué dijo Cande Tinelli sobre su supuesto nuevo romance

La cantante fue una de las protagonistas involuntarias del escándalo familiar que se desató tras la denuncia de su hermana Juanita, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte y habló de su tensa relación con su padre. La situación dejó al descubierto las internas que, desde hace tiempo, marcan distancia entre los distintos miembros de la familia. En medio de ese clima, la influencer decidió ponerle fin a una serie de versiones que la vinculaban con un nuevo romance tras su separación de Coti Sorokin, ocurrida en abril.

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió una foto de una vela encendida junto a un contundente texto, con el que buscó despejar cualquier duda: “Paso por acá para decir y pedir que no me asocien más con nadie porque estoy absolutamente soltera. No inventen cosas ni crean todo lo que dicen que les dicen. Gracias”. Su mensaje rápidamente se viralizó, recibiendo el apoyo de sus seguidores en su búsqueda de tomar distancia de la exposición mediática.

El contexto familiar, sin embargo, no ayuda en absoluto. En los últimos días, la tensión dentro del entorno creció a raíz de las declaraciones cruzadas entre las exparejas del conductor y las madres de sus hijos. Todo comenzó con Paula Robles, quien publicó en sus redes reflexiones sobre el egoísmo y el valor de la empatía, mencionando directamente a su hija Juanita en medio del escándalo. Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta hacia Marcelo.

Poco después, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, lanzó fuertes críticas hacia la hija menor del expresidente de San Lorenzo, a quien acusó de “querer copiar” a sus hermanas mayores y de tenerles envidia. Aunque más tarde intentó bajar el tono de sus declaraciones y pidió disculpas, el daño ya estaba hecho y las diferencias quedaron expuestas.

La férrea defensa de Cande Tinelli a su papá Marcelo

En ese marco, surgió un nuevo frente de conflicto cuando Cande decidió intervenir en una publicación de su madre dirigida al presentador del streaming Carnaval. Aquino había compartido un mensaje en el que dejaba muy mal paradas a las otras dos exparejas del conductor, Paula Robles y Guillermina Valdés, al tiempo que destacaba su propia actitud de apoyo desinteresado hacia el padre de sus hijas.

Cande Tinelli 1

Cande Tinelli 2

Lejos de mantenerse al margen, Candelaria optó por respaldarla públicamente y comentó la publicación con una frase que reavivó la polémica: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esa declaración, la artista no solo mostró su lealtad hacia Soledad, sino que también sumó un nuevo elemento al escándalo al introducir el tema del dinero y las diferencias económicas entre las exparejas de su papá.