Bomba: se descubrió el acuerdo de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras el escándalo con Wanda Nara

El mediocampista le habría pedido a la influencer que su estadía en "Masterchef" durara poco para poder volver a cuidar a sus hijos.

La renuncia de Valentina Cervantes a "Masterchef Celebrity" fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes escándalos mediáticos de la última semana. La influencer decidió abandonar el certamen de cocina en pleno auge de su popularidad, en un momento especialmente sensible tras revelarse que Wanda Nara , conductora del ciclo, le había enviado mensajes privados a Enzo Fernández , pareja de la joven. Desde ese instante, la polémica no paró de crecer.

Según las versiones que comenzaron a circular recientemente, la presentadora habría intentado acercarse al futbolista hace algunos años, cuando coincidieron en un country. La mediática le habría escrito un mensaje buscando seducirlo , aunque el volante nunca respondió. No pasó nada más que eso, pero desde entonces se empezó a hablar de cierta tensión entre la blonda y la influencer cada vez que coincidían en el set de grabación del reality culinario.

La situación explotó cuando la empresaria decidió encarar directamente el tema de los mensajes en pleno ciclo. Ambas desmintieron cualquier tipo de conflicto, pero pocas horas después llegó la noticia que nadie esperaba: Valentina renunciaba al envío. En sus propias palabras, explicó que había decidido volver a Londres, donde vive junto al campeón del mundo y sus hijos, porque se extrañaban mucho. De hecho, según aseguró, fue un pedido expreso del propio futbolista .

Valen-Cervantes-Masterchef

Sin embargo, entre tantas versiones cruzadas, en "Implacables" revelaron un detalle clave sobre lo que realmente sucede en las grabaciones. Susana Roccasalvo desmintió los rumores de enfrentamientos entre las protagonistas del conflicto y aclaró cómo es el detrás de escena.

“Nosotros no estamos cerca del jurado ni de Wanda. Cuando ella dice ‘Hola, buenas noches’ y presenta el programa, se abre la puerta, entramos nosotros y ahí recién los vemos. No estamos con ellos con las cámaras apagadas antes de empezar a grabar”, explicó la periodista. Y agregó un dato llamativo: “¡Viven en el mismo edificio! Así que poco puede haber de cierto en muchas cosas que se dijeron”.

Los motivos detrás de la renuncia de Valentina Cervantes

Por su parte, la panelista Naiara Vecchio también opinó sobre el tema y ofreció una lectura distinta. “Wanda la tuvo enfrente para hablar del tema y me parece una pena que Valentina se vaya, más allá del acuerdo que tenga con el marido. Él podría haberla bancado un poco más si ella quería seguir”, señaló. Así, quien terminó en el centro del debate fue el ex mediocampista de River, señalado por algunos como el responsable de la decisión final de su pareja.

Vecchio agregó que “ella renuncia porque se lo pidió él”, y detalló que hubo un acuerdo: “El marido le dijo ‘Es un tiempo, después volvé’. Pero podía estar unos meses más”. A su turno, la conductora defendió al futbolista: “No es fácil estar solo, porque la nena y el nene también están allá”.

Finalmente, el comunicador Gustavo Méndez aportó una mirada más equilibrada. “Le pegaron mucho a Enzo Fernández por machista, pero ellos como pareja tuvieron un acuerdo. Ella dijo ‘Hasta tal fecha voy a seguir’, pero como le estaba yendo tan bien, la convencieron a ver si podía estirar su estadía y Enzo le dijo ‘No, nosotros teníamos un acuerdo, necesito que vuelvas’. El centro de vida es Inglaterra, los niños están escolarizados allá”, concluyó.