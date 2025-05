Cande Tinelli contó la verdad de su escandaloso divorcio con Coti

En primer lugar, sobre su situación personal en el proceso legal que afronta por el divorcio contó: “Estoy bien. La verdad, estoy en un buen momento, tranquila, ocupándome de mí y de mis cosas, así que muy bien”.

Luego, sobre el divorcio en sí y su relación actual con el cantautor, contó: “Está en eso. Ya está por salir. Pero sí, nos llevamos muy bien. Obviamente hay diálogo, nos queremos un montón”.

Embed - CANDE TINELLI HABLÓ DE TODO: Su separación, su papá, Guillermina Valdés, Milett Figueroa y más

El notero le consultó por un posteo meláncolico que había hecho Coti hace unos días y le preguntó si la decisión fue de ella: “No, capazla tomé yo estando acá, porque él no estaba. Estaba en Madrid y tenía para un tiempo largo allá y yo lo quería hacer. Pero ya los dos sabíamos que era lo mejor”.

“No, no fue nada grave. La verdad que fue más que nada un desgaste después de muchos idas y vueltas y todo, pero, bueno, nada la mejor la verdad”, agregó sobre la situación que llevó a tomar la determinación final.

También fue consultada por su situación sentimental actual y si está buscando nuevamente el amor con otra persona, algo que Cande negó rotundamente: “No, no, es mentira. Eso no, no es verdad. Y no quiero tener una relación nueva ni de casualidad”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin.jpg La pareja se terminó pero las llamadas y los mensajes entre Cande y Coti siguen a la orden del día.

Cande Tinelli sobre Millet Figueroa

Por otro lado, también fue consultada por la relación de Marcelo Tinelli con la modelo peruana y la supuesta mala relación de las hijas del conductor con ella: “Sí, fue verdad. Pero la verdad que después uno cuando lo ve feliz, y ya está”.

“O sea, es como que fue todo muy de golpe y entró a casa en una convivencia que creo que nadie estaba preparado, pero después la verdad que es buena mina. O sea nada, está todo bien. Fue un tema más de un error de mi viejo, creo”, cerró acerca del tema.