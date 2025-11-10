La foto de Wanda Nara que alimentó rumores de embarazo

La empresaria compartió una imagen que despertó sospechas en los fanáticos. La reacción de la mediática.

Wanda Nara está una vez más en el centro de la noticia tras compartir una foto en sus redes sociales que despertó la curiosidad de sus seguidores. Es que la empresaria logró desatar rumores sobre su vida personal junto a su nueva pareja Martín Migueles.

Lo que ocurrió fue que, luego de abrir en su cuenta de Instagram la sección de preguntas donde aclaró que Migueles se quiere casar con ella, generó repercusión con otra de sus publicaciones.

Una de las primeras inquietudes de sus seguidores que respondió la mediaática se refirió a su momento personal y con una foto de su nuevo amor recostado en su panza remarcó que vive uno de los mejores momentos de su vida.

Sin embargo, el rumor se instaló cuando constestó un elogio sobre su rol de madre y su brillo personal. “Te amo Wan, sos una mamá genial. Brillás siempre sin opacar.. eso habla de vos como persona”, escribió su seguidor a lo que ella respondió: “Mi prioridad son y serán mis hijos (seis imágenes de pollitos)”.

La respuesto generó revuelvo ya que la conductora de MasterChef Celebrity tiene 5 hijos: Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López y Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

Por el momento, Wanda no se refirió a los rumores y solo se encargó de mostrar el avance de la construcción de su nueva casa muy cerca de Uruguay.